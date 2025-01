Personagens: “Estaremos no dia da memória, mas não para todos os eventos”

“Como tudo o que aconteceu com as manifestações nesses meses de sofrimento, com as manifestações de ódio e conversão e a distorção das condições nos levariam a pensar que não participaríamos do instinto”: então presidente da união das comunidades judaicas italianas Noemi sobre as marcas de microfones de rádio.

“Você tem que ser pragmático e racional, não pode escapar da presença e é uma linha compartilhada com as comunidades judaicas italianas”, continua ele em Segni.

“Na Itália, em comparação com outras nações da instituição mais alta, eles promovem e participam de iniciativas muito altas, como as instituições da Quirinale com o presidente Mattarella”, enfatiza o presidente. “Portanto, a linha é participar de momentos altos e verifica -se que formas e conteúdo estão focados na memória de shoah e não em qualquer outra coisa, tópicos que não têm nada a ver com extermínio judaico e que, em vez disso, enfatizam os italianos em comparação com o que aconteceu naqueles anos “.

“Então – o presidente das comunidades judaicas italianas – participaremos e apresentaremos o tema do dia, mas não estaremos presentes em alguns eventos, lamento sublinhá -lo, como as APIs onde existem muitas seções, felizmente não De todo, em geral, o tom é a narração distorcida.

O esclarecimento de Segni vem depois das controvérsias feitas pela declaração do diretor do Museu da Brigada Judaica David Romano, que disse em Corriere della Sera: “A partir de hoje não participarei dos eventos relacionados ao dia da memória”.

Romano explicou as razões de sua posição: “O aniversário de 27 de janeiro foi criado para lembrar o horror e anti -semitismo fascistas nazistas, mas hoje vejo na sociedade italiana e em algumas instituições para mover o ódio anti -judeu que deteriora o olho em regimes totalitários, como o Irã e o Hamas, para criticar judeus e Israel.

As preocupações dizem respeito a todos os eventos culturais da brigada: “Da nossa bandeira vem como Israel – diz Romano – hoje, porque hoje não é fácil usá -la. Para todos os eventos que organizamos, precisamos avisar os Digos. Não há mais condições para uma atividade cultural de Serena ”.

A decisão de parar como “grito de alarme: a sociedade civil deve ter mais atenção ao tópico de 360 ​​graus de anti -semitismo. Há muita sensibilidade ao que vem da extrema direita, mas a desatenção do que vem do extremismo mundial esquerdo ou islâmico. impossível, impossível, com a guerra de Israel -Dhamas ”.

A comunidade judaica em Milão se juntou a Romano, que disse que não participaria de reuniões com estudantes organizados pela ANPI e AED na segunda -feira seguinte, dia da memória, Palazzo Marino, sede da vila.

“A comunidade judaica atribui um papel básico e indispensável na conscientização das novas gerações sobre shoah e anti -semitismo -explica a nota -mas acredita que não há clima adequado para participar da iniciativa desse tipo”.

“O diálogo com as gerações mais jovens precisa compartilhar e equilibrar, as condições que falharam no ano passado – concluem uma observação – e também em outras ocasiões devido à politização excessiva de alguns promotores”.

