Pescador expõe falsidade em conteúdo de Abu Janda sobre cerca marítima: filmagem pagou IDR 100 mil

Tangerang, AO VIVO – Permadi Arya, também conhecido como Abu Janda, foi acusado de espalhar notícias falsas ou boatos sobre a cerca marítima que se estende por 30,16 quilómetros nas águas de Tangerang, Banten.

Através do seu conteúdo, Abu Janda entrevistou dois homens que afirmavam ser pescadores. Os dois homens disseram que a cerca marítima foi instalada pelos moradores locais durante 5 anos.

Com base nesta entrevista, Abu Janda enfatizou que a cerca marítima não pertencia à PIK2 ou a várias empresas.

“Portanto, Sr. Prabowo e sua equipe, não caiam no engano de que esta cerca marítima pertence a PIK2 ou Agung Sedayu, senhor. “Tenho certeza de que esta cerca marítima pertence aos pescadores locais, senhor”, disse Abu Janda.

“Aqueles que dizem que a cerca marítima pertence aos nove dragões são provocadores, senhor. Sua intenção era ser racista com os residentes de minorias e colocar as pessoas umas contra as outras. “Apenas prenda as pessoas que fazem esse barulho, senhor”, disse ele.

A resposta dos pescadores de Banten

Respondendo ao conteúdo de Abu Janda, um pescador de Tangerang, Banten negou a alegação de que a cerca marítima foi construída pela comunidade.

O pescador, cujo nome ainda é desconhecido, afirmou que o vídeo feito por Abu Janda não reflete a situação real. Segundo ele, o vídeo foi gravado em Tanjung Kain, longe do local da cerca marítima.

Considera-se também que Abu Janda envolveu pessoas que teriam sido pagas para alegar serem pescadores.

“Deixe-me dizer que Permadi Arya foi filmado em Tanjung Kait, longe do local da cerca de bambu. No lugar para comer”, disse um pescador, visto através de uma carga da conta X. @joseph_doom Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

“Havia cinco pessoas lá, eles os convidaram para comer, deram-lhes (uma) 100.000 IDR por dizerem que eram pescadores. Acho que não sabemos. “Uau, os pescadores de Banten são muito espertos”, continuou ele.

Ele também alertou fortemente Abu Janda para não ir descuidadamente a Banten para criar conteúdo controverso.

“Aqui, deixe-me dizer, para Abu Janda, este é Banten, você não deveria vir para Banten como um ladrão, criar conteúdo como esse. Se você não gosta, me encontre no Mauk! ele enfatizou.