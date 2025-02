Pescadores afetados por uma cerca marinha que recebe educação de cultivo de frutos do mar de bambu

Tangerang, Viva – Nos pescadores afetados por uma cerca marinha na área da costa norte (pantura) de Tangerang, aceitando o empoderamento do cultivo verde de mariscos.

22 km perto do mar demolido, Tangang Fisherman: Obrigado, podemos pegar mais peixes

O processo de treinamento relacionado ao cultivo de conchas verdes foi facilitado pelo Ministério dos Assuntos Marítimos e da Pesca (KKP) e foi realizado no Cituis Fish Aucion Place (TPI), Distrito de Pakuhaji, Regency Tangerang, domingo, 9 de fevereiro de 2025 .

O diretor geral de captura de pesca, disse Lotharia Latif, os pescadores afetados pelo próximo mar foram fortalecidos em termos de competição e capacidades.

