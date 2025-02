Pesquisa de Delhi: O custo de não ser eleitor é a nossa situação nos ouvidos surdos, a Rue do Nordeste dos Migrantes

O povo da vila de Humayunpur, no enclave Safdarjung, reclamou que as autoridades ignoravam problemas, como aluguel exorbitante e maus confortos. | Crédito da foto: Sushil Kumar Verma

Localizado no SAFDARJUNG ENCLAVE em Safdarjung, no sul de Delhi, Humayunpur, um povo predominantemente dominado por Jaat, é agora o lar de centenas de migrantes do nordeste da Índia que geralmente são estudantes, assistentes de escritório ou restauradores.

A maioria deles, que emigrou para Delhi para obter melhores oportunidades, “se sente descuidado”. As autoridades ignoram problemas, como aluguel exorbitante e maus confortos “, como não são residentes de Delhi, eles reclamam.

“Peguei uma loja e uma pequena sala adjacente ao aluguel e me custou ₹ 30.000. O proprietário aumentou o aluguel para ₹ 35.000 em alguns meses. Não há fórum em que possamos levantar nossas preocupações. A casa ficou indisponível. Quero levar meus filhos a Delhi para uma educação melhor, mas temo pela sobrevivência deles. Apenas um pouco conseguiu economizar todos os meses ”, disse Botoka Shha, originalmente de Nagaland. A mulher de 32 anos que mora com o marido vende comestíveis e vegetais em Humayunpur.

Isaha emigrou recentemente para Delhi de Arunachal Pradesh. Ela trabalha em um café em Humayunpur e lamenta sua decisão de chegar à capital.

“As oportunidades aqui (Delhi) são limitadas. Alguns de meus amigos vivem em Bangalore, Noida e Gurugram e estão satisfeitos. Quase não há MC em Delhi. A infraestrutura é ruim e tudo é caro. Meu próximo objetivo é passar de Delhi e se estabelecer em outro lugar ”, disse a mulher de 21 anos.

De acordo com vários idosos de Humayunpur, na década de 1960, as terras agrícolas foram adquiridas ao redor da vila e o enclave Safdarjung foi desenvolvido. As pessoas ficaram com as áreas residenciais.

Durante a ascensão de você no início dos anos 2000, quando a região da NCR ainda estava subdesenvolvida e pessoas de todo o país estavam migrando para Delhi para trabalhar em multinacionais, Humayunpur estava entre os poucos lugares que os atraíram devido à sua localização e razoável preços.

Inicialmente, poucos migrantes do nordeste chegaram, mas logo seus números aumentaram. Pouco a pouco, os moradores transformaram suas casas com um único piso em edifícios que forneciam quartos e lojas para alugar.

Hoje, a cidade abriga um mini mercado com cafés e restaurantes que oferecem alimentos e lojas do nordeste que vendem roupas, comestíveis e outros elementos essenciais. Movendo-se em torno de Humayunpur, cafés e luzes de neon podem capturar a cultura do hip-hop. No entanto, as estradas cheias de buracos, más drenagem e cabos soltos que pendem em poucas condições para estragar a essência.

Pooja, 39, uma mulher nepalesa, disse a ela O hindu que os habitantes locais lidam com a limpeza enquanto os trabalhadores do saneamento dos órgãos cívicos raramente visitam. “O sistema de drenagem geralmente permanece bloqueado. Temos que contratar trabalhadores particulares de saneamento para esclarecer as águas residuais ”, ele reclamou.

Humayunpur fica sob a assembléia de Malviya Nagar, que é representada por Somnath Bharti, do Partido Aam Aadmi desde 2013. Procurando a referência, o Sr. Bharti enfrentará o Upadhyay segura do BJP e Jitendra Kumar Kumar, do Congresso.

Majnu ka tila

Outra cidade dominada pelos migrantes do nordeste é Majnu Ka Tila ou New Aruna Nagar. Inicialmente, lar de refugiados tibetanos que chegaram em 1959, Majnu Ka Tila agora também abriga centenas de migrantes do nordeste.

Os moradores destacaram o principal problema das inundações durante as monzonas devido à proximidade da área ao rio Yamuna.

“Esperamos que o governo ouça nossas reclamações e melhore as medidas anti-inframento e o sistema de drenagem de água. Muitos de nós não somos eleitores, mas contribuímos para o desenvolvimento de Delhi através de impostos. Nossas preocupações não devem ser ignoradas “, disse Roma, 40 anos, natural de Assam, que veio para Delhi há 40 anos.

Majnu Ka Tila faz parte da Assembléia de Chandni Chowk, e a AAP substituiu seu MLA, Parlad Sawhney, com Punardeep Singh Sawhney. O BJP introduziu Sásh Jain, enquanto Mudit Agawal competirá pelo Congresso.