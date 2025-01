Pesquisa Econômica 2024-25: O mercado de Data Centers deve crescer em US $ 11,6 bilhões até 2032

“Projeta-se que o mercado de data center se expandirá de US $ 4,5 bilhões em 2023 para US $ 11,6 bilhões até 2032”, de acordo com a Pesquisa Econômica de 2024-25, apresentada no Parlamento na sexta-feira (31 de janeiro de 2025.

“O mercado de centers de dados do país está passando por um crescimento substancial, impulsionado pela expansão da infraestrutura e pela crescente demanda por serviços digitais”, afirmou a pesquisa.

“Os data centers da Índia devem crescer de US $ 4,5 bilhões em 2023 para US $ 11,6 bilhões até 2032, a uma taxa composta anual de 10,98%”, afirmou o documento.

“A Índia se beneficia dos custos de construção mais baixos em relação ao seu ecossistema de serviços bem estabelecidos e ativados digitalmente, bem como imóveis relativamente acessíveis, com uma mediana de US $ 6,8 milhões por MW em 2023, em comparação com US $ 9,17 milhões na Austrália, US $ 12,73 milhões no Japão e US $ 11,23 milhões em Cingapura ”, disse ele.

De acordo com a pesquisa, a capacidade do data center de colocação indiana atingiu 977 MW em 2023. Uma capacidade adicional de 258 MW levou a um crescimento ano após ano de 105%. “A capacidade total em construção para 2024-2028 é de 1,03 GW, com 1,29 GW adicional planejado”, afirmou a pesquisa.

Além disso, ele informou que o governo empanizou 23 provedores de serviços na nuvem pública e privada para atender às necessidades da nuvem dos departamentos de usuários, sob a iniciativa GI Cloud, conhecida como Meghraj. “Em 30 de novembro de 2024, o National Computer Center suporta 1.917 aplicativos em sua nuvem”, disse ele.

A Pesquisa Econômica é um relatório anual apresentado pelo governo antes do orçamento da União, que avalia o estado da economia. É preparado pela Divisão Econômica do Departamento de Assuntos Econômicos, parte do Ministério das Finanças, sob a orientação do consultor econômico -chefe. O orçamento da União para 2025-26 será apresentado pelo Ministro das Finanças no sábado (1 de fevereiro de 2025.)