Pesquisa questiona ‘deficiência de ferro’ como principal causa de anemia na Índia

A visão generalizada de que a deficiência de ferro é a principal causa da anemia na Índia pode estar desatualizada e que uma série de outros fatores, que vão desde a deficiência de vitamina B12 até a poluição do ar, influenciam a anemia, de acordo com um estudo envolvendo pesquisadores de diversas instituições que foi publicado no início desta semana. Além disso, a forma como o sangue é coletado para testar a anemia nos programas de saúde pública pode alterar drasticamente as estimativas da doença.

O estudo foi publicado na revista revisada por pares. Jornal Europeu de Nutrição Clínica.

A anemia, caracterizada por fraqueza e fadiga, e palidez, entre outros sintomas, é devida à falta de glóbulos vermelhos ou hemoglobina suficientes, os transportadores de oxigênio para as células. É amplamente aceito que a falta de ferro (necessário para o fígado produzir glóbulos vermelhos) é a culpada e é a força motriz por trás de intervenções de políticas públicas, como a suplementação de ferro ou a mistura de ferro com alimentos básicos (biofortificação).

A última avaliação oficial da anemia na quinta ronda do Inquérito Nacional de Saúde Familiar (NFHS), em 2019-2021, sugere que, apesar de décadas de intervenção política, a anemia só piorou. A prevalência na Índia aumentou de 53,2% para 57,2% em mulheres em idade reprodutiva e de 58,6% para 67,1% em crianças, em comparação com o NFHS-4 anterior realizado em 2015-2016.

O último estudo, financiado pelo Departamento de Biotecnologia, mediu as concentrações de hemoglobina (Hb) no sangue venoso de aproximadamente 4.500 pessoas em oito estados. No geral, 34,9% dos examinados sofriam de anemia. Contudo, apenas 9% deles sofriam do que poderia ser clinicamente caracterizado como anemia por deficiência de ferro; 22% deles foram caracterizados como portadores de anemia por causas “desconhecidas”.

“A maior proporção de anemia em todos os grupos estudados deveu-se a… causas desconhecidas (e não medidas) de anemia. “Isso pode ser devido a deficiências em outros nutrientes eritropoiéticos (produtores de sangue), como B12 ou folato, ou a hemoglobinopatias, perda de sangue não detectada, ambiente anti-higiênico (20) ou outras causas, como poluição do ar”, disseram os autores em seu relatório. A equipe de cientistas e médicos abrangeu instituições como St. John’s Medical College, em Bengaluru; o Instituto Nacional de Nutrição (ICMR), o Centro de Biologia Celular e Molecular e o Instituto de Genômica e Biologia Integrativa, entre outros.

Para mulheres de 15 a 49 anos, a prevalência de anemia nos oito estados foi de 41,1% em comparação com 60,8% no NFHS-5. A prevalência de anemia em meninas adolescentes (15 a 19 anos), como grupo mais anêmico, nos oito estados foi de 44,3% em comparação com 62,6% no NFHS-5. A mesma tendência persistiu em homens adultos (20,7% vs. 26,0%) e adolescentes do sexo masculino (24,3% vs. 31,8%) entre grupos etários comparáveis ​​no NFHS-5. Assam teve uma prevalência muito elevada de anemia (entre 50% e 60%) e deficiência de ferro relativamente baixa (18%), sugerindo que outros factores podem ser responsáveis.

A queda percentual da anemia neste estudo em comparação com o NFHS pode ser explicada pelo método de coleta de sangue, disse Anura Kurpad, professora do St. John’s Medical College e uma das autoras do estudo. O NFHS baseava-se na coleta de sangue capilar, ou por punção, em comparação à coleta de sangue venoso, que é mais complicado. Dado que o NFHS dependia da recolha a nível distrital, o primeiro método foi preferido devido à logística e ao custo. O sangue capilar era sangue retirado de tecidos e “misturado” com outros fluidos corporais, possivelmente influenciando a estimativa de Hb. Desde o ano passado, a Organização Mundial da Saúde recomendava que o sangue venoso fosse o método recomendado para estimar a anemia.

O facto de a deficiência de ferro ser responsável por apenas uma minoria da prevalência da anemia sugeriu que era altura de uma intervenção política mais matizada para abordar a anemia.

Dr. Kurpad disse que os resultados do estudo indicaram que focar apenas em intervenções isoladas, como comprimidos de ferro ou ácido fólico, era inadequado. “O segredo é diversificar as dietas. Precisamos de intervir para garantir que mais fruta, leite e vegetais estejam disponíveis para uma população mais vasta, o que melhorará a absorção de nutrientes essenciais. “Temos que mudar a economia para tornar mais acessíveis dietas de alta qualidade e não apenas nutrientes individuais”, disse ele. O hindu.

Para abordar a anemia, o Centro tem uma iniciativa Anemia Mukt Bharat (Anemia Free India) com seis intervenções: suplementação profilática de ferro e ácido fólico; desparasitação periódica; campanha intensificada de comunicação para mudança de comportamento durante todo o ano; teste de anemia usando hemoglobinômetro digital invasivo e tratamento no local de atendimento; fornecimento obrigatório de alimentos enriquecidos com ferro e ácido fólico em programas de saúde pública.