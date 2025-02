Pesquisadores canadenses encontram caixas pretas após o acidente de avião de Toronto, a sonda continua

Os pesquisadores canadenses disseram na terça -feira que recuperaram as caixas pretas de um avião regional que derrubou aterrissando em condições de vento um dia antes no aeroporto de Pearson de Toronto, ferindo 21 das 80 pessoas a bordo.

Os pesquisadores do Conselho de Segurança de Transporte do Canadá estão liderando a investigação para descobrir por que o avião CRJ900 operado pela Subsidiária Aérea da Delta Air Line foi segunda -feira no aeroporto de Pearson, em Toronto, o maior aeroporto do país.

O pesquisador sênior do TSB, Ken Webster, disse em um vídeo que o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de vôo foram enviados ao laboratório da agência para sua análise subsequente do que aconteceu com o voo DL4819 de Minneapolis- St. Aeroporto Internacional Paul para Toronto