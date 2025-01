Pesquisadores desenvolvem protocolo de reprodução em cativeiro para bagres ameaçados de extinção

Pesquisadores do Centro de Recursos Genéticos Aquáticos Peninsulares, Kochi, do Departamento Nacional de Recursos Genéticos Pesqueiros (NBFGR) afirmaram ter desenvolvido um protocolo de reprodução em cativeiro para o ameaçado bagre amarelo de pescoço preto encontrado no rio Chalakudy.

O programa de reprodução de peixes em cativeiro começou em 2020 e os investigadores criaram com sucesso a população de primeira geração, disse Charan Ravi, cientista do centro.

A espécie, endêmica do rio, foi classificada como ameaçada de extinção na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

O desenvolvimento da técnica de melhoramento ajudará na conservação da espécie, segundo comunicado de VS Basheer, principal cientista do Centro.

O Diretor do NBFGR, UK Sarkar, disse que o desenvolvimento do protocolo garantiria a preservação da biodiversidade nos Ghats Ocidentais, disse o comunicado.