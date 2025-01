Pesquisas da Assembleia de Delhi: AAP zomba do BJP com o lançamento do livro em branco ‘BJP Achievements in Delhi’

Intensificando seu ataque ao BJP, a AAP lançou na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) o livro ‘Conquistas do BJP em Delhi’, com todas as páginas em branco.

Ao lançar o livro em uma conferência de imprensa na sede da AAP, o líder sênior da AAP, Sanjay Singh, folheou as páginas em branco e disse: “A primeira página contém os detalhes de como Rs 2 crore foram concedidos ao emprego (para o BJP) todos os anos, em. a segunda página contém detalhes de como 15 lakh foram depositados na conta bancária de cada cidadão e como as pessoas estão felizes, e a terceira página contém detalhes de como aumentou a renda de cada cidadão agricultor do país.

“A quinta página traz detalhes de como o preço do diesel é de Rs 40 por litro e da gasolina é de Rs 50 por litro no país. A sexta página traz detalhes de como o cilindro de gás, que os líderes do BJP usaram para protestar, está sendo vendido por Rs 250”, acrescentou.

O líder da AAP referia-se a diferentes promessas feitas no passado pelo primeiro-ministro Narendra Modi.

“A oitava página contém detalhes de como Modiji trabalhou arduamente durante 18 horas por dia para fortalecer a rupia indiana”, disse ele, mostrando outra página em branco.