Pesquisas da Assembleia de Delhi: Disputa sobre a referência do líder do BJP, Ramesh Bidhuri, às estradas que citam Priyanka Gandhi

Anteriormente, o deputado do BJP Ramesh Bidhuri atraiu condenação generalizada pela sua explosão durante uma sessão de Lok Sabha, dirigida ao então deputado do BSP Dane Ali, e o seu comportamento foi encaminhado ao Comité de Privilégios de Lok Sabha. Arquivo | Crédito da foto: PTI

O líder sênior do BJP e candidato do partido Kalkaji, Ramesh Bidhuri, mais uma vez gerou polêmica ao dizer que após a vitória nas eleições para a Assembleia de Delhi no próximo mês, ele desenvolverá estradas tranquilas no distrito eleitoral como as “bochechas” da líder do Congresso, Priyanka Gandhi.

Não houve reação do Sr. Bidhuri aos seus comentários e ao ataque contra ele por parte do Congresso.

“Garanto que, assim como fizemos as estradas em Okhla e Sangam Vihar, faremos todas as estradas em Kalkaji como as bochechas de Priyanka Gandhi”, ouve-se Bidhuri dizer no suposto vídeo, que se tornou viral nas redes sociais.

O candidato do Congresso Kalkaji e presidente do Congresso Mahila, Alka Lamba, atacou Bidhuri e acusou-o de “insultar” as mulheres mais uma vez com a sua “linguagem indecente habitual”.

“O público em Kalkaji terá uma (pessoa) que não se preocupa com a dignidade da Câmara (Parlamento) nem respeita as mulheres”, disse ele em uma postagem no X. Ele exigiu que Bidhuri pedisse desculpas publicamente por sua declaração e pediu aos líderes seniores do BJP para esclarecer sua posição sobre o assunto.

Os trabalhadores do Congresso de Mahila, liderados pela Sra. Lamba, também queimaram uma efígie do Sr. Bidhuri pela sua alegada declaração contra a Sra. Gandhi.

“A declaração foi feita pelo Sr. Bidhuri durante campanha no distrito eleitoral de Kalkaji no sábado (4 de janeiro de 2025)”, disse um de seus assessores.

O ex-parlamentar duas vezes de Lok Sabha do sul de Delhi e três vezes parlamentar do distrito eleitoral de Tughalaqbad não é novo nas controvérsias em torno de suas declarações públicas.

No início do ano passado, Bidhuri gerou condenação generalizada por sua explosão durante uma sessão de Lok Sabha, dirigida ao então parlamentar do BSP, Dane Ali. Seu comportamento foi encaminhado ao Comitê de Privilégios do Lok Sabha.