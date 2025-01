Pesquisas da Assembleia de Delhi: promessas eleitorais quebradas assombrarão a AAP na temporada eleitoral

Na preparação para as eleições para a Assembleia de 2025 em Delhi, as promessas eleitorais não cumpridas do governo liderado pelo Partido Aam Aadmi (AAP) em Punjab, incluindo o fornecimento de Rs 1.000 em assistência financeira às mulheres e a restauração do Antigo Regime de Pensões (OPS) para funcionários do governo e a erradicação da ameaça das drogas e da corrupção assombrarão a AAP. Entretanto, partidos políticos como o Congresso e o Partido Bharatiya Janata (BJP), juntamente com funcionários do governo do Punjab, estão a traçar os seus planos para encurralar a AAP.

A AAP, que está no poder há quase três anos no Punjab, está a tentar contrariar a narrativa da oposição, destacando o cumprimento de promessas importantes, incluindo o fornecimento de 300 unidades de electricidade gratuita por mês, a criação de clínicas Aam Aadmi e a criação de quase 50.000 empregos, entre outros. outros.

Acusações da oposição

Os partidos da oposição, funcionários do governo e agricultores acusaram a AAP de abandonar as suas promessas pré-eleitorais. Durante a campanha para as eleições para a Assembleia do Estado de 2022, os líderes da AAP, incluindo o ministro-chefe Bhagwant Mann, apoiaram publicamente a aquisição de vinte e duas culturas ao preço mínimo de apoio (MSP) e garantiram a aquisição governamental após chegarem ao poder. A AAP também prometeu fornecer 1.000 rupias em assistência financeira a todas as mulheres com 18 anos ou mais e prometeu eliminar a ameaça das drogas no Punjab no prazo de quatro meses após a formação do governo. Além disso, embora a AAP tenha chegado ao poder no Punjab aproveitando a sua importante plataforma “anticorrupção”, está agora na defensiva nesta questão, uma vez que muitos dos seus líderes enfrentam um dilúvio de acusações de corrupção.

O Partido do Congresso anunciou que, a partir de 20 de janeiro, os seus líderes do Punjab farão campanha em Deli para expor as promessas quebradas e os fracassos do governo da AAP no Punjab. “Criamos onze equipes com líderes seniores de Punjab e, a partir de 20 de janeiro, eles farão campanha em Delhi durante a próxima quinzena para expor as falhas do governo da AAP”, disse o líder da oposição na Assembleia de Punjab, Partap Singh Bajwa. do Partido do Congresso. disse O hindu.

“Eles falharam em todas as frentes. Em Delhi, a AAP promete fornecer assistência financeira de Rs 2.100 por mês às mulheres, mas (AAP) ainda não cumpriu sua promessa de Rs 1.000 por mês às mulheres em Punjab. Antes das eleições de 2022, a AAP prometeu arrecadar 20.000 milhões de rupias anualmente com a mineração, acabando com a corrupção; No entanto, pretende agora arrecadar apenas 800 milhões de rúpias por ano, o que indica que a corrupção não foi controlada. Além disso, tornar o Punjab um estado livre de drogas continua a ser um sonho distante. Embora muitos ministros da AAP e MLAs enfrentem acusações de corrupção, a ação contra eles não passou de uma lavagem de olhos”, disse ele.

Os funcionários do governo e os reformados que estão frustrados com a AAP por não cumprir a sua promessa pré-eleitoral de restaurar o OPS estão a preparar-se para visitar Deli em breve para mobilizar o apoio público contra a AAP. “Nos próximos dias visitaremos escritórios do governo em Delhi e até lançaremos uma campanha de porta em porta para chegar às famílias dos funcionários do governo. Informaremos que embora o governo AAP tenha anunciado planos para restaurar o OPS em 2022, estes ainda não foram implementados. Exortaremos as pessoas a apoiarem apenas os partidos políticos que estão empenhados em restaurar o OPS”, disse Jasvir Singh Talwara, convocador estatal da frente de empregados conjuntos e pensionistas – Comité Purani Pension Bahali Sangarsh.

Implicações financeiras

Em 18 de novembro de 2022, o governo da AAP em Punjab emitiu uma notificação sobre a restauração do OPS. Declarou que todos os funcionários públicos actualmente abrangidos pelo Regime de Pensões Contributivas Definidas (também conhecido como Sistema Nacional de Pensões ou NPS) receberiam benefícios ao abrigo do OPS; Contudo, a sua implementação ainda não viu a luz do dia. Entretanto, a AAP mantém que está empenhada na implementação do OPS, mas cita importantes implicações financeiras de cerca de 18.000 milhões de rupias, que estão nas mãos da Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento do Fundo de Pensões (PFRDA) do governo da União, sem que o Centro o faça. reembolsos.

Os agricultores também expressaram o seu ressentimento em relação ao governo da AAP. O líder agrícola Jagmohan Singh (SKM) disse: “Durante sua campanha pré-votação, a AAP prometeu MSP em vinte e duas safras; No entanto, depois de chegarem ao poder em Punjab, eles renegaram o seu compromisso em relação ao MSP. “Esse retrocesso nas promessas afetará as perspectivas eleitorais da AAP em Delhi.”

Classificando as promessas e garantias da AAP como um “cheque não assinado”, o líder do BJP, Avinash Rai Khanna, disse que o BJP exporá a AAP por “seus erros e promessas não cumpridas em Punjab” durante as próximas eleições para a Assembleia em Delhi.

Enquanto isso, o porta-voz da AAP, Neel Garg, afirmou que o governo da AAP em Punjab cumpriu suas principais garantias. “Cumprimos as nossas principais promessas, seja no fornecimento de energia gratuita, na criação de clínicas Aam Aadmi, em melhores escolas ou na criação de empregos. Quanto a fornecer ₹ 1.000 às mulheres, manteremos essa promessa. Recebemos um mandato de cinco anos; Até agora, nem três anos se passaram. As pessoas têm fé em nós. Os partidos da oposição estão tentando confundi-los”, disse Garg.