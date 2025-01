Pesquisas de Assembléia de Delhi: Akhilesh Yadav, SP MPS para fazer campanha pela AAP

O chefe do Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, juntamente com os parlamentares de seu partido, campanha por candidatos à AAP antes das pesquisas da Assembléia de Délhi. Arquivo | Crédito da foto: PTI

O chefe do Partido Samajwadi, Akhileh Yadav, juntamente com os parlamentares de seu partido, campanha para os candidatos da AAP perante as pesquisas da Assembléia de Délhi em 5 de fevereiro, disse o partido liderado por Arvind Kejriwal na terça -feira (28 de janeiro de 2025).

Yadav se juntará ao Supremo da AAP, o Sr. Kejriwal, em um roadshow em Rithala em 30 de janeiro. Vários outros parlamentares do partido com sede em Uttar Pradesh, incluindo Iqra Hasan de Kairana, também fazem campanha para a partida de Aam Aadmi.

A AAP e o SP fazem parte do bloco da Índia, que também inclui o Congresso. No entanto, os líderes da SP apenas fazem campanha pela AAP enfrentada pelo Congresso e pelo BJP em Delhi.

A medida reflete uma maior alienação do Congresso dentro da aliança inclusiva do desenvolvimento da Índia (Índia) dirigida por ele durante as pesquisas de Lok Sabha no ano passado.

A AAP e o Congresso, compartilhando quatro e três dos sete assentos de Lok Sabha em Delhi, lutaram juntos contra o BJP nas eleições gerais do ano passado, mas se enfrentam nas pesquisas da Assembléia.

As fissuras apareceram na aliança da oposição no ano passado, quando várias partidas em você apoiaram a idéia do supremo da TMC e do primeiro -ministro do oeste de Bengala, Mamata Banerjee, liderando o grupo, atualmente liderado pelo presidente do Congresso, Mallikarjun Kharge.

Kejriwal, sem expressar seu apoio à sra. Banerjee, havia dito que os líderes do bloco indiano poderiam abordar o assunto após as discussões.

O deputado do Congresso Trinamool (TMC), Satrughan Sinha, também será pesquisado para a AAP em pelo menos três distritos eleitorais de Délhi nos dias 1 e 2 de fevereiro.