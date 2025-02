Pesquisas de MLC: a demanda por promulgação dos defensores da lei de proteção se torna mais forte

O Secretário Geral da Associação de Advogados do Distrito de Karimnagar, Bethi Mahender, Reddy, pediu aos candidatos na briga para as eleições do Conselho Legislativo do Custrocript para obter as demandas dos defensores da Long Slopes resolvidas.

Aqueles que escrevem um documento de títulos que se esforçariam para garantir a promulgação da lei sobre a proteção dos defensores obteriam votos dos defensores, disse Reddy em comunicado.

É imperativo promulgar a lei da proteção dos defensores para proteger a fraternidade dos defensores dos defensores, disse ele, exigindo que a legislação separada seja promulgada para criar “defensores dos defensores” nas linhas do círculo eleitoral dos professores.

Algumas das demandas dos defensores incluem uma bolsa mensal para advogados juniores, o Fundo de Bem -Estar dos Advogados com um corpus de ₹ 1.000 milhões de rúpias e a formação da Sociedade Habitacional dos Defensores.