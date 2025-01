Pesquisas do prefeito de Chandigarh: concurso de alto risco entre BJP e AAP-Congress Alliance

A Pesquisa do Mayoral de Chandigarh está programada para testemunhar uma grande disputa entre o BJP e a Aliança do Congresso da AAP com funcionários indicando que todos os acordos necessários foram feitos para as eleições, estabelecidas na quinta -feira (30 de janeiro de 2025).

As eleições para as posições do prefeito, o subcusante principal e o vice -prefeito serão mantidas no salão da Assembléia da Corporação Municipal de Chandigarh, disseram as autoridades.

Enquanto isso, o governo Chandigarh imposto na quarta -feira seção 163 do Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, que proíbe a reunião de cinco ou mais pessoas a menos de 100 metros do perímetro do edifício Chandigarh MC.

Kumdeep Kumar Dhalor de AAP é a cabeça de Chandigarh.

Aliança do Congresso da AAP

AAP e o Congresso estão jogando as eleições do prefeito como uma aliança. Enquanto a AAP está fazendo o post do prefeito, o Congresso apresentou seus candidatos, Jasbir Singh Bunty e Taruna Mehta, para as posições do prefeito e vice -vice -veterano, respectivamente.

A AAP introduziu seu conselheiro premium para o cargo do prefeito, enquanto o BJP nomeou Harpreet Kaur Babla.

Para as posições do prefeito e vice -vice -vice -vice, o BJP nomeou Bimla Dubey e Lakhbir Singh Billu, respectivamente.

Nos 35 membros do Chandigarh MC, a AAP possui 13 conselheiros e seu Ally Congress tem seis, enquanto o BJP tem 16 conselheiros.

Congresso Congresso que se junta ao BJP

Alguns dias atrás, o conselheiro do Congresso Gurbax Rawat se juntou ao BJP, aumentando a força do BJP para 16.

Além disso, o vice de Chandigarh também tem um direito de voto como ex -oficial da Corporação Municipal de 35 membros. O atual deputado é Manish Tewari, do Congresso.

Enquanto isso, as autoridades confirmaram na quarta -feira que existem acordos necessários para as pesquisas de prefeito na quinta -feira.

O conselheiro nomeado Ramneek Singh Bedi foi nomeado presidente das eleições, enquanto o ex -juiz do Tribunal Superior de Punjab e Haryana (aposentado) Jaishree Thakur foi nomeado observador independente para a pesquisa do prefeito pelo Supremo Tribunal.

A ordem de 27 de janeiro ocorreu em resposta a um apelo do conselheiro e prefeito da AAP Kuldeep Kumar, procurando uma “amostra de mão” em vez de um “voto secreto” para garantir o patrimônio no processo de votação.

As autoridades confirmaram na quarta -feira que as pesquisas serão realizadas através de uma votação secreta.

O Tribunal Superior também instruiu que os procedimentos eleitorais são realizados na presença do observador e devem ser devidamente videográficos.

Nas eleições para o prefeito de 2024, Kumdeep Kumar, da AAP, foi declarado prefeito do Chandigarh MC pela Suprema Corte em 20 de fevereiro do ano passado, depois de cancelar o resultado da pesquisa do prefeito de Chandigarh, no qual o candidato ao BJP foi declarado vencedor.

O então presidente, Anil Masih, foi pego na câmara invalidando oito cédulas que eram a favor da aliança AAP-Congress.