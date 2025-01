Pesquisas para a Assembleia de Delhi: Atishi lidera manifestação antes de apresentar a nomeação de Kalkaji

A ministra-chefe de Delhi, Atishi, na segunda-feira (12 de janeiro de 2025) liderou uma manifestação antes de apresentar seus documentos de nomeação para as próximas eleições de Vidhan Sabha no distrito eleitoral de Kalkaji.

Antes de iniciar seu comício, a Sra. Atishi, acompanhada pelo líder da AAP, Manish Sisodia, visitou Gurudwara Shri Guru Gobind Sahib em Giri Nagar. No início do dia, ele fez orações no templo Kalkaji, dedicado a Maa Kali, buscando bênçãos para sua campanha.

“Antes de apresentar minha nomeação hoje, vim buscar as bênçãos de Maa Kali no Templo Kalkaji. Acredito que as bênçãos de Maa Kalka sempre permanecerão comigo, com o Partido Aam Aadmi e com o povo do distrito eleitoral de Kalkaji”, disse ele aos repórteres. .

Refletindo sobre o seu trabalho na região, Atishi disse: «Trabalhei incansavelmente no meu círculo eleitoral nos últimos cinco anos. O povo de Kalkaji é a minha família, vêem-me como sua filha e irmã. Eu faço parte da vida deles.

Zombando do BJP, acusou o partido de ser contra os pobres. Ele disse que o BJP é um partido ‘jhuggi virodhi’ e ‘gareeb virodhi’ e acrescentou que a AAP está empenhada em elevar as comunidades marginalizadas.

Atishi enfrentará um difícil desafio no distrito eleitoral de Ramesh Singh Bidhuri do BJP, um político experiente e seu principal oponente no distrito eleitoral.

Bidhuri, antigo deputado de Deli do Sul e três vezes deputado de Tughlakabad, é conhecido pelo seu forte historial político, vencendo eleições em 2003, 2008 e 2013.

O Congresso também entrou na briga com Alka Lamba, presidente nacional do Congresso Mahila.

Lamba, que esteve no Congresso de 1994 a 2014 antes de se juntar brevemente ao Partido Aam Aadmi, regressou agora ao seu antigo partido, disputando um regresso nestas eleições de alto risco.

As eleições para a assembleia de Delhi estão marcadas para 5 de fevereiro e os resultados serão anunciados em 8 de fevereiro.