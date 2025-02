Pessoal Doge que será mantido fora dos sistemas do Departamento de Educação até 17 de fevereiro: demanda

Pessoal Doge que será mantido fora dos sistemas do Departamento de Educação...

O Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) permanecerá fora dos sistemas do Departamento de Educação até 17 de fevereiro, em um acordo alcançado em uma ação movida pelo governo estudantil da Universidade da Califórnia.

Em uma apresentação na terça -feira, o governo estudantil e o Departamento de Educação chegaram a um acordo para manter todo o pessoal de cães fora dos bancos de dados para obter um público e um programa de informações e informações.

O juiz do distrito americano Randolph Moss, um designado da era Obama, terá que aprovar o acordo entre as duas partes.

Os estudantes, representados pelo Citizen Public, um grupo de defesa do consumidor de esquerda, processou a agência federal na sexta -feira, argumentando que permitir que os funcionários da DOGE entrassem no banco de dados do departamento violariam a lei federal de privacidade e o código de renda interna.

O Departamento de Educação possui informações confidenciais sobre milhões de americanos e estudantes.

“A ação dos réus que concedem indivíduos afiliados à DOGE Contínua e Contínua acesso a essas informações por um período despovoado significa que milhões de americanos de todas as áreas da vida não têm garantia de que suas informações confidenciais e a de seus pais e// ou cônjuges, receberão a proteção oferecida pela lei federal ”, o Estados da demanda.

“E porque as ações e decisões dos réus são secretamente embrulhadas, os indivíduos nem sequer têm Informações sobre o que acusado de informações pessoais ou financeiras compartilham com peças externas ou como suas informações estão sendo usadas ”, continua ele.

A colina se comunicou com o Departamento de Educação para fazer comentários.

O primeiro objetivo, já que a Dege obteve o acesso parece ser o Instituto de Ciências da Educação, que cancelou 169 contratos governamentais. Dege também publicou em X que o Departamento de Educação cancelou “89 contratos no valor de US $ 881 mm” e “29 subsídios de treinamento para um total de US $ 101 mm”.

Acordos semelhantes foram produzidos para manter alguns funcionários de cães fora das agências por um tempo limitado em outras demandas contra os departamentos federais, como o departamento do Tesouro.

