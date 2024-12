Energia e Meio Ambiente

O Departamento do Interior cessante de Biden anuncia uma avalanche de novas proteções para áreas selvagens A administração Biden propôs na segunda-feira duas rodadas de novas proteções ambientais para locais no oeste dos Estados Unidos, iniciando um processo que se estenderia até a próxima administração Trump. História completa

Sulistas estão limpando os tornados que devastaram a região A limpeza começou na segunda-feira, depois que um forte sistema de tempestades gerou granizo, chuva, ventos fortes e tornados no sul dos Estados Unidos no fim de semana, matando pelo menos quatro pessoas. História completa

Em outras notícias Expanda com uma leitura diferente de The Hill: Surtos de norovírus aumentando nos EUA: dados do CDC Os casos de norovírus estão aumentando em todo o país neste inverno, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). História completa

O que estamos lendo Notícias que marcamos de outros meios de comunicação que abordam questões energéticas, meio ambiente e outros temas.: vórtice polar prestes a se voltar para os EUA, o que causará um janeiro gelado (eixos)

Por que os problemáticos? mercado de compensação de carbono está se protegendo (tempo financeiro)

As contas da PG&E desses proprietários revelam a situação dramática da Califórnia mudar para energia solar (A Crônica de São Francisco) O que os outros estão lendo Duas histórias importantes sobre The Hill agora: As tensões aumentam com a Rússia em meio à sabotagem de linhas de energia A ligação da Rússia à ruptura de um cabo submarino entre a Finlândia e a Estónia está a suscitar novos receios sobre a sabotagem de linhas eléctricas críticas. Leia mais Trader Joe’s abrirá uma dúzia de novos locais em 2025 – é aqui que Trader Joe’s, uma rede de supermercados conhecida por suas bananas com preços individuais e estacionamento muitas vezes “difícil”, planeja abrir pelo menos uma dúzia de novos locais em 2025. Leia mais Opiniões sobre La Colina Artigos de opinião relacionados com energia e ambiente submetidos ao The Hill: A administração Biden está envenenando seu legado com PFAS

A oportunidade perdida de Biden de proteger os oceanos da América