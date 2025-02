Pessoas mortas no colapso da mina do Mali

Quarenta -três pessoas, principalmente mulheres, foram mortas depois que uma mina de ouro artesanal caiu no oeste do Mali no sábado, disse o chefe de um sindicato da indústria.

O acidente ocorreu perto da cidade de Kenieb Reuters.

As mulheres haviam se desviado às áreas abertas que deixaram os mineiros industriais procurarem pedaços de ouro quando a terra caiu, disse ele.

Um porta -voz do Ministério das Minas confirmou que o acidente ocorreu entre as cidades de Kenieba e Dabia, mas se recusou a dar mais detalhes, já que as equipes do ministério na cena ainda não haviam compartilhado seu relatório.

A mineração artesanal é uma atividade comum em grande parte da África Ocidental e se tornou mais lucrativa nos últimos anos devido à crescente demanda por metais e ao aumento dos preços.

Os acidentes mortais são frequentes, pois os mineradores artesanais costumam usar métodos não regulamentados.

Treze mineradores artesanais, incluindo mulheres e três crianças, foram mortos no sudoeste do Mali no final de janeiro, depois de um túnel em que cavaram ouro inundado.