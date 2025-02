Pete Hegseth disse durante sua audiência de confirmação perante um comitê do Senado dos Estados Unidos que seu perfil não coincidiu com nenhum dos que o precederam como secretário de Defesa nos últimos 30 anos. O fato de ele ser um estranho é uma afirmação de que seus seguidores e detratores exageram para sublinhar sua qualificação e desqualificação, conforme o caso. Os generais, acadêmicos e ex -executivos de empresas de defesa geralmente fizeram o corte, mas era único porque suas botas nos campos do Iraque e da Guerra do Afeganistão ficaram sujos, disse ele ao comitê.

Uma granada que pousou em seu veículo no Iraque não explodiu, dando -lhe uma segunda chance na vida em que o graduado de Princeton aumentou para liderar o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Agora lidera três milhões de pessoal e supervisiona um orçamento de US $ 849 bilhões. O Sr. Hegseth promete restaurar o espírito dos guerreiros no Exército dos Estados Unidos. Hegseth acredita que “um exército mais empático e efeminado” também pode ser “mais ineficiente”. A recuperação da cultura guerreira é o centro de sua estratégia para reconstruir o Exército dos Estados Unidos e restaurar a dissuasão.

O Sr. Hegesth também é um guerreiro cultural que usa sua identidade cristã, literalmente na manga. Ele parece tatuagens de Jerusalém Cross e Deus Vult, que significa “Deus quer isso” em latim. Logo após ser nomeado pelo presidente Donald Trump, Hegseth fez críticos questionar sua elegibilidade: suas tatuagens foram convocadas como um sinal de seu extremismo cristão, enquanto seus pés aventureiros sexuais não contavam como os mitigadores de credenciais não cristãos. Os senadores democratas o questionaram sobre suas tatuagens.

O exército dos EUA, a propósito, permite que sua equipe use símbolos religiosos: cruzamentos, turbantes, barba e hijab. Hegseth foi eliminado do contingente para fornecer proteção à inauguração presidencial de Joe Biden em 2021, supostamente por causa de seu extremismo.

Segundo os relatos, ele se casou três vezes, o Sr. Heghseth gerou um filho com sua terceira esposa, pois ele ainda era casado com o segundo. Ele também tem um emaranhado forte com espíritos, não exatamente a variedade de guerreiros, mas, de acordo com os relatórios, prometeu aos senadores que fiquem fora da garrafa no novo trabalho. Uma mulher o acusou de estupro, que Hegseth diz que foi um encontro consensual.

Uma investigação policial parecia concordar com Hegseth, que concordou em pagar às mulheres não contar a história. “.. toda a glória pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe a vontade dele terminar ”, disse ele. Quanto a todas as suas transgressões, “falhei nas coisas em minha vida e, felizmente, resgatei meu Senhor e Salvador Jesus”.

Associação com Trump

Metade do Senado, todos os democratas e três republicanos, não eram tão indulgentes quanto o Senhor, e a nomeação do Sr. Hegseth terminou em empate na votação de confirmação em 24 de janeiro. Mitch McConnel, o senador envelhecido e aposentado, estava entre os três republicanos que ficaram claros que Heghseth não é escolhido para o trabalho. O vice -presidente de votação JD Vance era necessário para o Sr. Hegseth ganhar confirmação. Mas é o presidente Trump quem é o Senhor e Mestre do Sr. Hegseth.

Sua associação remonta à primeira campanha presidencial de Trump em 2016. Ambos acreditam que as ameaças de segurança americanas são sérias. No passado, Heghseth se referiu à transnunidade transnunidade “e defendeu as características masculinas para o exército. Ele acha que uma aquisição demográfica dos Estados Unidos para os muçulmanos é um risco que deve ser evitado pela preparação para a guerra e o despertar cultural que reitera o “tecido cristão” do país. A diversidade impulsiona as diferenças sublinhadas, mas o que é necessário para os militares é a unidade de propósito, acredita em Hegseth.

O novo Secretário de Defesa tenta se concentrar em reproduzir rapidamente novas tecnologias para os militares e facilitar que os novos participantes entram no complexo industrial militar. Ele acha que “China comunista” e Indo-Pacífico deve ser o foco da estratégia militar dos EUA. Ele está entrando no Pentágono com todas as armas em chamas, e essa pode ser a batalha mais difícil até agora para o veterano.