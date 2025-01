Pete Hegseth, escolhido por Trump no Pentágono, é interrogado por senadores no início das audiências do Gabinete

Pete Hegseth, ex-oficial da Guarda Nacional do Exército e ex-apresentador da Fox News, foi questionado por membros democratas do Comitê de Serviços Armados do Senado, mas os republicanos expressaram amplamente apoio. Arquivo | Crédito da foto: AP

O controverso candidato do Pentágono, Pete Hegseth, enfrentou perguntas difíceis dos senadores na terça-feira sobre suas opiniões sobre as mulheres que servem em combate e suas qualificações para liderar o Departamento de Defesa, à medida que começam as audiências de confirmação para as escolhas de Donald Trump para o Gabinete.

Os republicanos do Senado estão interessados ​​em obter a confirmação rápida dos nomeados de segurança nacional de Trump e os democratas podem concordar em acelerar alguns, mas estão determinados a colocar obstáculos à frente dos nomeados que consideram inadequados.

Hegseth, ex-oficial da Guarda Nacional do Exército e ex-apresentador da Fox News, foi questionado por membros democratas do Comitê de Serviços Armados do Senado, mas os republicanos expressaram amplamente apoio.

Ele manteve a sua oposição às políticas de diversidade, equidade e inclusão, dizendo que elas estão “dividindo as tropas dentro das formações, fazendo com que os comandantes pisem em ovos, sem colocar a meritocracia em primeiro lugar”.

Mas ela tentou suavizar comentários anteriores sobre mulheres servindo em combate, algo que ela declarou recentemente, em novembro de 2024, e se opôs.

“Eu respeito todas as mulheres militares que usaram o uniforme no passado e no presente. Minhas críticas… recentemente e no passado, e por experiência pessoal, foram casos em que vi padrões reduzidos”, disse ele, Sr. Hegseth. legisladores.

“As mulheres terão acesso a funções de combate terrestre… já que os padrões permanecem elevados”, disse a mulher de 44 anos.

A senadora democrata Tammy Duckworth, que perdeu ambas as pernas quando o seu helicóptero Black Hawk foi atingido por uma granada lançada por foguete no Iraque, não ficou convencida.

“Não há forças armadas americanas como as conhecemos sem as mulheres incríveis que servimos, mulheres que conquistaram um lugar nas suas unidades”, disse Duckworth. “Ele não conquistou seu lugar como Secretário de Defesa.”

Hegseth também foi criticado por preocupações sobre a sua conduta pessoal no passado, bem como sobre a sua capacidade de dirigir o Pentágono, uma enorme burocracia que emprega mais de três milhões de pessoas.

Questionado, ele admitiu que não havia supervisionado anteriormente “nada remotamente próximo do tamanho do Departamento de Defesa”.

‘Ele não é uma pessoa perfeita’

O senador Jack Reed, o democrata mais graduado no comitê, disse sem rodeios: “Sr. Hegseth, não acredito que o senhor esteja qualificado para atender às demandas esmagadoras deste trabalho.”

“Devemos reconhecer os perturbadores relatórios públicos contra ele. Uma variedade de fontes, incluindo os seus próprios escritos, implicam-no no desrespeito pelas leis da guerra, má gestão financeira, comentários racistas e sexistas sobre homens e mulheres uniformizados, abuso de álcool, abuso sexual. agressão, assédio sexual e outras questões preocupantes”, disse Reed.

Quando questionado pelo senador republicano Roger Wicker, presidente do comitê, sobre as acusações que Hegseth enfrentou, o candidato afirmou que houve uma “campanha difamatória coordenada” contra ele.

“Não sou uma pessoa perfeita, mas a redenção é real”, disse Hegseth, alegando mais tarde que foi “falsamente acusado” de agressão sexual e descartando relatos de abuso de álcool como “difamações anônimas”.

Ele só pode permitir três rejeições republicanas e ainda assim ser confirmado, assumindo que todos os democratas e independentes votem contra ele.

Mas ele manteve o apoio de Trump à medida que as manchetes depreciativas se multiplicavam e os republicanos do Senado pareciam dispostos a ouvi-lo.

A antiga congressista democrata que se tornou trumpista, Tulsi Gabbard, que foi nomeada diretora da inteligência nacional, é outra candidata cuja falta de qualificações e experiência fez soar o alarme, tal como as suas atitudes em relação aos adversários americanos.

Espera-se alguma pressão sobre os indicados de ambos os lados do corredor, especialmente de Robert F. Kennedy Jr., indicado por Trump para secretário de saúde e serviços humanos e um teórico da conspiração antivacinas.

Mas o senador dos EUA e falcão da política externa Marco Rubio, da Flórida, escolhido por Trump para secretário de Estado, é uma aposta segura com apoio bipartidário e provavelmente será confirmada antes de Trump assumir o cargo em 20 de janeiro.

Rubio terá sua audiência na quarta-feira, junto com a indicada para secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, a indicada para procurador-geral, Pam Bondi, e o escolhido da CIA, John Ratcliffe, que já foi confirmado pelo Senado como diretor de inteligência nacional.

Algumas das audiências potencialmente mais intensas ainda não foram agendadas, incluindo as de Kennedy e Kash Patel, um teórico da conspiração nomeado por Trump para liderar o FBI.