Peter Navarro acusa críticas tarifárias de ‘desonra’ que morreram de overdose de fentanil

Peter Navarro, um assistente comercial sênior do presidente Trump, disse que aqueles que criticam as tarifas do presidente estão “desonrando” as pessoas que morreram de overdose de fentanil.

Navarrese juntou -se à Fox News Na segunda -feira, onde ele foi convidado a intervir nas taxas impostas ao Canadá, México e China, enquanto os americanos se preocupam cada vez mais com o impacto econômico que as tarifas poderiam ter em suas vidas.

“Qualquer pessoa que esteja falando sobre inflação neste momento é desonro … homens e mulheres e crianças que morreram nas mãos do fentanil canadense chinês, mexicano e canadense que encontram nossas fronteiras”, disse Navarro quando for pressionado O impacto econômico. “É disso que se trata.”

Trump ameaçou impor tarifas ao Canadá e no México como uma maneira de incentivar os países a ajudar a impedir o fluxo de migrantes e fentanil do outro lado da fronteira para os Estados Unidos.

Até segunda -feira, alguns dias após o anúncio de Trump, o presidente mexicano Claudia Sheinbaum disse que os dois países atrasarão as tarifas por um mês em troca de 10.000 soldados mexicanos empregados na fronteira.

Trump e o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau também concordaram em parar as tarifas por 30 dias em troca de garantir a fronteira norte.

Mesmo assim, a ordem de Trump mergulhou os Estados Unidos em uma guerra comercial com seus maiores parceiros comerciais, deixando as empresas americanas e as pessoas se preparando para o impacto econômico esperado quando entrarem em vigor.

Navarro, como Trump, defendeu as taxas. Navarro, que estava preso por desafiar uma convocação do Congresso, argumentou que a crise de fentanil no país era grave porque impactou a demografia da “trabalho principal” da nação.

“Esta é a loja de açougueiro. Ficamos imunes ao fato de que 200 americanos morrem todos os dias, todos os dias, em mãos (de fentanil) ”, disse ele.

Ele ressaltou que o fentanil era a principal causa de morte para jovens de 18 a 45 anos.

“Estamos tendo nossa economia, em parte, para essas mortes”, continuou Navarro. “Então, tenho certeza de que o presidente Trump fará esse trabalho”.

