Petição para remoção de invasões ao redor do templo Perumal, estrada principal de Valliyoor

Com estruturas ilegais crescendo ao longo da estrada principal de Valliyoor, em ambos os lados da estrada perto de Thiruvalluvar Kalaiyarangam em Valliyoor e ao longo das faixas de rodagem do Templo Perumal, o público apelou à maquinaria oficial para remover as invasões o mais cedo possível.

Além de reuniões literárias, o Thiruvalluvar Kalaiyarangam organizou reuniões políticas nas quais participaram EV Ramasamy Periyar, os falecidos ministros-chefes K. Kamaraj, M. Karunanidhi e J Jayalalithaa e a líder do Congresso Sonia Gandhi. O amplo espaço em frente ao auditório aberto já foi utilizado no passado para a realização de torneios de vôlei e kabaddi.

Durante festivais como Pongal, o campo Thiruvalluvar Kalaiyarangam sediaria uma variedade de eventos esportivos para crianças como parte das celebrações.

No entanto, aqui já não se realizam reuniões públicas e eventos desportivos, uma vez que as estruturas ilegais proliferaram nos últimos tempos, segundo a opinião pública. A maioria das famílias que vivem em ambos os lados da estrada Thiruvalluvar Kalaiyarangam são financeiramente sólidas e possuem carros. Em vez de estacionar os veículos de quatro rodas dentro do muro do complexo, foram erguidos galpões com plataformas de concreto na estrada para estacionar seus veículos de luxo, incluindo veículos utilitários esportivos.

Para piorar a situação, carros e veículos de carga ficam estacionados nas ruas mesmo durante o dia, dificultando a livre circulação dos veículos.

“Estruturas ilegais que surgem em ambos os lados da estrada Thiruvalluvar Kalaiyarangam impedem reuniões ou eventos esportivos. Embora tenham sido feitas representações aos funcionários, até agora nenhuma medida foi tomada para eliminar as invasões. As autoridades também deveriam remover as invasões ao longo da estrada principal de Valliyoor”, disse Arthur Joseph de Valliyoor.

Outro grande problema é o esgoto que flui de algumas casas perto de Thiruvalluvar Kalaiyarangam, o que criou condições nauseantes. “Como a máquina oficial não está disposta a agir duramente contra os invasores, as estruturas ilegais também reduziram as estradas para automóveis ao redor do Templo Perumal”, disse o Sr. Arthur Joseph.