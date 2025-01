O vice -presidente dos EUA, JD Vance, deu uma voz decisiva em favor da escolha de Donald Trump

O Senado dos EUA confirmou na sexta -feira dos veteranos e associados militares da Fox News Pete Hegseth para o próximo ministro da Defesa.



Hegsetth recebeu 50 votos por sua candidatura e 50 votos contra sua candidatura, após o que o vice -presidente JD Vance deu uma voz decisiva, selando sua nomeação no chefe do Pentágono.

Os senadores republicanos Lisa Murkowski, Susan Collins e Mitch McConnell interromperam as fileiras e se juntaram aos democratas na votação “Não.”

Hegsetha, que escreveu um livro sobre a necessidade de renovar “Cultura de guerra”. Ele prometeu aumentar a disposição do combate e o prestígio do serviço militar. Durante um certificado de confirmação no início deste mês, ele prometeu ser “O laser se concentrou na guerra, mortal, meritocracia, padrões e vontade”. Hegsetth também disse que libertaria o Programa Pentágono de Diversidade, Igualdade e Inclusão (DEI).

O presidente Donald Trump disse que Hegsetth será “Um defensor corajoso e patriótico de nossa política ‘paz através do poder'”.

Detalhes a seguir