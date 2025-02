PG Cassation que foi libertada para abusar da anfitriã

O novo processo de apelação contra o ex -sindicalista acusado de violência sexual na anfitriã e libertou em junho passado em Milão. A Cassation PG solicitou a audiência que ocorreu em frente ao mais alto juiz da terceira seção criminal. A libertação da decisão despertou controvérsia, porque para o juiz Milan Court of Appeal a conduta do sindicato “(certamente) não lembrou nenhuma possível resposta da parte ofendida que se estendia para a janela temporária”, “20-30″, ” 20-30 segundos “que” ele também permitiu que ela desaparecesse “.

Os fatos datam de 2018, quando a anfitriã se voltou para um sindicalista e a violência ocorreria durante a reunião. Nas negociações sobre a cassação, a defesa pediu a demissão. A frase é esperada à noite.

“Ouvir seu advogado no tribunal me causou uma mistura de indignação, raiva e muito desespero. Não sei qual será a decisão da cassação, mas espero que os juízes supremos tenham a coragem de transformar esses dois tribunais libertados que considero indignos ”. A ex -anfitriã disse que no final da audiência dos procedimentos judiciais, ela deixou a castaização, que vê um ex -sindicalista acusado de violência sexual contra uma mulher e libertado nos dois primeiros graus. “Se os juízes supremos confirmarem as sentenças – ele acrescentou – isso significa não apenas eu, mas todas as mulheres que trabalham estão realmente em perigo e que qualquer pessoa que tenha o direito de colocar as mãos em uma mulher”.

História



Em 24 de junho, a primeira parte criminosa do Tribunal de Apelação de Milão (o juiz Flores Tanga-Alexandra Simion-Alexandro Santangelo) confirmou a libertação por acusar a violência sexual por um ex-sindicalista em Malpenz contra um anfitrião. em Malpeza. Em 2018, ele se voltou para o sindicato.

A sentença que já fez uma discussão em primeira instância e que, mesmo após o apelo, foi carimbada por uma associação de diferenças em mulheres com a advogada Maria Teresa Manente como um passo “30 anos”. Até mesmo um advogado que representa uma mulher como um partido cívico registrou um recurso no tribunal para cassação.

De acordo com o Tribunal de Apelação em Milão, “como o acusado não usou nenhuma forma de violência – embora tenha sido realmente assédio repentino – por exemplo, que a pessoa ofendida se colocou em uma situação com uma impossibilidade absoluta de dedução do comportamento”. Os juízes escreveram que “(certamente) desapareceu todas as reações possíveis da parte ofendida, que era longa para uma janela temporária”, “20-30 segundos”, que “também permitiria que ela desaparecesse”.

Agência ANSA Agência ANSA Atleta abusado, telas de teste com cerimônia abreviada – Notícias – ANSA.IT Gup Siena Andrea Grandinetti aceitou a cerimônia abreviada formulou advogados de duas telas italianas jovens de 20 e 22 anos, presentes na sala de aula, acusadas de violência sexual do grupo contra o roteirista Uzbek, que … (LAN)

Há uma diferença de mulheres na praça



Na praça nesta manhã, um protesto com a associação de diferenças femininas, com solidariedade com uma mulher. “Com os ombros na parede, este não é um trabalho seguro”, “sem o consentimento é violência”, “mãos de nossos corpos”, “se o assédio não for um crime, a lei o escreve”. Estas são algumas das inscrições exibidas na Piazza Cavour em Roma, antes do Palazzo Della Cassazione.

“Queremos dizer forte e claro que não permitiremos que ninguém e no trabalho, – digamos – usar a violência contra nós, todos, sem excluir. Acreditamos que a justiça realmente chegará desta vez. Para Barbara para nós ”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA