Philippe Clement disparou como gerente do Rangers após 16 meses em Helma

Philippe Clement foi libertado como gerente do Rangers após 16 meses no comando após danos à vitória de retorno de volta.

A belga estava sob extrema pressão da brecha da Copa Escocesa nas mãos da rainha da rainha Cuen Pearch Queen em duas semanas, e a primeira perda de Ibrox em St. Mirren desde 1991. Eles mostraram a palha final para o Comitê Gers.

Clement Saits – 13 pontos à deriva do City Rivals Celtic no topo da Premiership – no momento em que o clube fala dos multimilionários de investimento pelo consórcio contendo os Estados Unidos, que inclui o paraag Matathe, Presidente 49 pessoas.

O Rangers Football Club pode confirmar que nesta noite uma empresa separada com o gerente do primeiro time para homens, Philippe Clement. O clube gostaria de citar genuinamente graças a Philippe por trabalho difícil e devoção durante seu feitiço. Atualizações adicionais do clube … pic.twitter.com/osllxo31ln – Rangers Football Club (@RangersFC) 23 de fevereiro de 2025

Declaração Ranger na noite de domingo diz: “Rangers de clube de futebol podem confirmar que esta noite uma empresa separada com um gerente masculino da primeira equipe, Philippe Clement.

“O clube gostaria de citar genuinamente graças a Philippe por seu trabalho duro e dedicação durante seu feitiço.

“Atualização adicional do clube será seguida no devido tempo”.

Clement sucedeu Michael Beale em outubro de 2023. Ano e liderou Ger’s na liga da Copa por dois meses após a consulta.

O ex -clube Brugge e Mônaco os indicaram na reivindicação do título na última temporada, mas no final, oito pontos no Celtic e nunca foi capaz de processar a forma promissora de seus primeiros meses.

Clement sofreu um dia frustrante contra St Mirrene (Andrew Milligan / PA)

Embora ele tenha liderado o Light Blues na última Liga Europa, onde enfrentará Fenerbahcem no próximo mês, o jogador de 50 anos contém sua posição no Ibrox com Gers bom no topo da liga e estabeleceu a temporada sem um troféu doméstico.

O Glasgow Club estava apenas lutando nesta temporada, vencendo apenas cinco de seus 13 jogos convidados no primeiro -ministro, mas pelo menos seu pacote relativamente forte em outros lugares e ajudou a sufocar qualquer um dos ceticismo atual.

O CEO recentemente nomeado Patrick Stewart deu duas vezes seu apoio ao gerente maior.

No entanto, seus dois últimos resultados do Ibrox sinalizam efetivamente o fim de Clement, que descreveu no sábado com a derrota por 2 a 0 de St. Mirren como “pior que eu vi o tempo todo”.