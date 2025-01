Phoenix Suns x Memphis Grizzlies: como assistir NBA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de meio período

Os Grizzlies estão na estrada, mas não parecem piores. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o Suns por 69-55.

Se os Grizzlies continuarem jogando assim, aumentarão seu recorde para 23-11 em pouco tempo. Por outro lado, o Suns terá de se contentar com um recorde de 15-17, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Memphis Grizzlies @ Phoenix Suns

Registros atuais: Memphis 22-11, Phoenix 15-16

Como assistir

Quando: Terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 21h (horário do leste dos EUA)

Onde: Centro de Pegada – Phoenix, Arizona

Centro de Pegada – Phoenix, Arizona TV: Rede de esportes familiares do Arizona

Rede de esportes familiares do Arizona Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 61,23

O que saber

Os Grizzlies e os Suns estão 5-5 um contra o outro desde novembro de 2021, mas não por muito tempo. O Memphis Grizzlies permanecerá na estrada na terça-feira para enfrentar o Phoenix Suns às 21h (horário do leste dos EUA) no Footprint Center. Os Grizzlies ostentam alguns músculos ofensivos, já que tiveram média de 123,4 pontos por jogo nesta temporada.

A temporada dos Grizzlies não foi nada boa no ano passado, mas começa a parecer que os problemas estão no espelho retrovisor. Eles foram vítimas de uma dolorosa derrota por 130-106 para o Thunder no domingo. Infelizmente, a derrota dá continuidade a uma tendência decepcionante para o Memphis em seus confrontos com o Oklahoma City: eles já perderam seis consecutivas.

Mesmo tendo perdido, os Grizzlies trabalharam como uma unidade e terminaram o jogo com 30 assistências (classificados em segundo lugar em assistências por jogo no geral). Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já acumula pelo menos 25 assistências em 18 jogos consecutivos.

Enquanto isso, o Suns estava perto do ataque, mas não conseguiu diminuir a diferença no sábado, quando perdeu por 109-105 para o Warriors. Phoenix agora ganhou um ‘L’ em jogos consecutivos.

A derrota não conta toda a história, já que vários jogadores fizeram boas partidas. Um dos mais atuantes foi Bradley Beal, que marcou 28 pontos, além de cinco rebotes e dois bloqueios. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra o Mavericks na sexta-feira, então foi uma boa mudança.

A derrota de Memphis caiu seu recorde para 22-11. Quanto ao Phoenix, eles agora têm um recorde de derrotas de 15-16.

Os Grizzlies esperam vencer as probabilidades na terça-feira, já que os especialistas acreditam que estão caminhando para uma derrota. Para aqueles que desejam jogar no spread, observe: eles são um sólido 10-5 contra o spread quando jogam fora de casa.

Os Grizzlies não tiveram muito espaço para respirar no confronto contra o Suns na última vez que os times jogaram em janeiro, mas ainda assim saíram com uma vitória por 121-115. Os Grizzlies têm outra vitória na manga ou os Suns irão transformá-los? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

Phoenix é um favorito sólido de 5,5 pontos contra Memphis, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os oddsmakers mudaram ligeiramente contra o Suns, já que o jogo começou com o Suns como favorito de 7,5 pontos.

O acima/abaixo é de 235,5 pontos.

História da série

Phoenix e Memphis têm 5 vitórias em seus últimos 10 jogos.