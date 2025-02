Pilgrim surge em Maha Kumbh: aulas físicas suspensas nas escolas de Prayagraj até 12 de fevereiro

Em vista dos enormes devotos em frente a Maghi Purema, todas as escolas secundárias de todas as articulações em Prayagraj suspenderão as classes físicas de 7 a 12 de fevereiro e mudarão para o aprendizado on -line, disseram as autoridades.

De acordo com uma ordem emitida pelo Magistrado Distrital de Prayagraj para o Inspetor da Escola Distrital, a decisão foi levada em consideração os inconvenientes que os alunos poderiam enfrentar em viagens durante esse período.

De acordo com a diretiva, as aulas on -line continuarão para todos os alunos, e os professores devem informar as escolas de acordo com o cronograma para realizar exames práticos e domésticos contínuos.

Em particular, mais de 77,20 lakh devotos levaram um salão sagrado no Sangam às 20h na quinta -feira. Desde 13 de janeiro, aproximadamente 40 devotos Crore participaram do Maha Kumbh.

Maghi Pureima, que é considerado uma data especial do banho, será realizada em 12 de fevereiro.

Anteriormente, a administração do distrito de Varanasi havia ordenado o fechamento das escolas nas áreas urbanas em meio a um aumento no número de peregrinos que cobriam a cidade.

O governo pediu às escolas que comemorassem as aulas on -line para os alunos da turma oito até sábado, disse uma autoridade.

Varanasi está testemunhando um aumento no número de peregrinos no meio do atual Maha Kumbh em Prayagraj, a cerca de 120 km de distância.

30 pessoas morreram, 60 pessoas ficaram feridas quando uma debandada eclodiu na área de Sangam del Maha Kumbh em 29 de janeiro, enquanto os milhões de peregrinos empurraram para que o espaço recebesse um salão sagrado por ocasião de Mauni Amavasya.

Os membros do partido político da oposição acusaram o Centro e o Governo do Partido Bharatiya Janata em Uttar Pradesh para esconder o número de mortes e outros detalhes da tragédia.