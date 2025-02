Piloto Black Hawk DC Collision identificado como um ex -assistente Biden

Um membro de uma tripulação em um helicóptero que colidiu com um avião de passageiros sobre Rijeka Potomac serviu como assistente social da Casa Branca

A piloto de um helicóptero colidiu com uma aeronave de passageiros nos arredores de Washington, DC, serviu na semana passada como assistente social da Casa Branca na administração do ex -presidente Joe Biden, disse ela em comunicado após seu nome divulgar o exército.

O Exército dos EUA já havia identificado uma mulher como a capitã Rebecca Lobach, 28ª colisão do ar médio que aconteceu na quarta -feira passada, levou a vida de 67 pessoas.

Lobach serviu como assistente social na Casa Branca depois de “Voluntariado para apoiar” Bidan “Em um hóspede de inúmeros eventos da Casa Branca”. Incluindo algumas cerimônias de prêmios de medalhas, de acordo com sua declaração de publicação na família publicada em redes sociais no fim de semana.

Lobach Fotos que apareceram na rede mostraram uma sala de briefing na Casa Branca e nas cerimônias de premiação. Sua família inicialmente pediu ao Exército que não deixasse seu nome público ao público após uma colisão, por exemplo, um pedido que chamou a saída “Incomum” em casos envolvendo acidentes ou combate a morte.

O Exército dos EUA anunciou que era oficial de aviação desde 2019 e recebeu várias medalhas durante o serviço. Ela se formou com biologia pela Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill como um soldado distinto antes de ingressar no Exército, informou a CBS.













O presidente Donald Trump culpou as iniciativas por diversidade, igualdade e inclusão (DEI) da administração anterior da colisão do ar mortal do meio. Ele também atribuiu o desastre a um erro piloto de helicóptero. “Ele tinha a capacidade de subir ou descer. Ele tinha a capacidade de girar, e a curva que fez não foi a curva correta”. Trump disse na última quinta -feira. Ele não forneceu nenhuma evidência especial para apoiar essas reivindicações porque a investigação do incidente ainda está em andamento.

Os segundos dois soldados no navio Black Hawk foram identificados como o principal Finder 2 Andrew Eaves (39) e a equipe do sargento. Ryan Austin O’Hara, 28 de O’Hara, era supostamente um chefe de tripulação.

O Bombardier CRJ700 gerenciado pela Airlines PSA, uma filial da American Airlines, colidiu com o helicóptero Black Hawk Sikorsky H-60 ​​na noite de quarta-feira passada, perto do aeroporto de Ronald Reagan Washington. Ambas as aeronaves então entraram no rio Potomac.

Um total de 64 pessoas estavam a bordo de um avião de passageiros, incluindo 60 passageiros e quatro tripulantes. Ninguém sobreviveu à queda. Aos 67 anos, o incidente se tornou o desastre aéreo mais mortal do voo americano da American American Airlines demoliu em Nova York em novembro de 2001, matando todas as 260 pessoas a bordo.