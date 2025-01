Pipas e doces criam espetáculo cultural no Secunderabad Parade Ground

Pipas de vários formatos, cores e desenhos voaram no primeiro dia do 7º Festival Internacional de Pipas e Doces organizado no Parade Grounds em Secunderabad. | Crédito da foto: NAGARA GOPAL

À medida que o sol se punha no horizonte, o Parade Ground de Secunderabad foi transformado num caleidoscópio de cores e alegria, com os céus ganhando vida com o esvoaçar das pipas e o ar transportando o aroma dos doces de todos os cantos do país.

O Festival de Pipas e Doces, com a duração de três dias, que começou segunda-feira, atraiu centenas de visitantes, jovens e idosos, que se reuniram para se deliciar com um espectáculo de tradição, arte e espírito comunitário. Desde pipas delicadas e tradicionais até designs elaborados que se erguiam como obras de arte, até mesmo quando famílias e amigos se reuniam para comemorar ao ar livre.

Reunindo donas de casa de toda a Índia e até do exterior, o Sweet Festival adicionou uma dimensão deliciosa à celebração vibrante para mostrar suas habilidades culinárias. As barracas estavam repletas de iguarias regionais e internacionais, transformando o evento num vibrante caldeirão de sabores e tradições.

Nikita, que dirige uma barraca especializada em doces tradicionais de Telangana, expressou sua dedicação em preservar os sabores locais. “Atendemos Minapa Sunni, Gulab Jamun e Boorelu. Fizemos 500 peças de cada prato, prevendo um público maior. “Embora as vendas tenham sido decepcionantes até agora, planejamos continuar nos próximos dois dias”, disse ele.

No entanto, o festival teve seus desafios. A fraca conectividade da rede móvel dificultou os pagamentos digitais, forçando muitos clientes a deixar as bancas de mãos vazias. Isso causou frustração tanto para os vendedores quanto para os visitantes, esfriando uma atmosfera que de outra forma seria animada.

O Festival Doce contou ainda com um leque diversificado de especialidades regionais. Jitender Singh e sua esposa, natural de Bihar, serviram pratos como Litti Chokha, Thekua e Gujiya. Enquanto isso, ‘Sangeetha’s Mini Munchies’ serviu os favoritos de Tamil Nadu, incluindo Thenkuzhal Murukku, Adhirsam e Thattai.

As barracas internacionais deram um toque global ao festival. Mohammed Ali, de Gaza, na Palestina, partilhou a sua herança culinária através de pratos como Basbusa e Baklava. “Estamos aqui para participar do festival de doces e compartilhar nossa cultura”, disse Ali, cujo estande era uma atração popular.