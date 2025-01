PKS promete acompanhar a implementação da política de aumento do IVA 12

Jacarta – O presidente da facção PKS da Câmara dos Representantes da Indonésia, Jazuli Juwaini, afirma que a política do presidente Prabowo Subianto tem-se revelado favorável ao povo humilde ao determinar um aumento do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) apenas para o luxo bens e Ao mesmo tempo, o Presidente também cumpriu o mandato da lei.

“Isto confirma ainda mais que o Presidente Prabowo realmente dá prioridade aos interesses dos pequenos, embora o aumento de 12 por cento do IVA seja uma ordem da Lei HPP”, disse Jazuli num comunicado de imprensa, quinta-feira, 2 de Janeiro de 2025.

Jazuli enfatizou que o Presidente Prabowo realmente compreende as actuais condições económicas da sociedade. Contudo, por um lado, o governo também deve aumentar os impostos para aumentar o montante das receitas do Estado.

Por esta razão, Jazuli acredita que Prabowo prefere impor um aumento de 12 por cento do IVA às pessoas da classe média e alta em comparação com as da classe baixa.

“O Presidente tem sublinhado repetidamente que o aumento se aplica apenas a bens de luxo, ou seja, a determinados bens e serviços que até agora estão sujeitos ao IVA de 11 por cento sobre bens de luxo e que são consumidos por pessoas ricas”, disse o legislador do Banten. distrito eleitoral.

O aumento de 12 por cento do IVA, em última análise, aplica-se apenas a bens de superluxo, como jactos privados, navios de cruzeiro, iates, condomínios de luxo com preços superiores a 30 mil milhões de rupias e veículos motorizados de luxo.

Várias necessidades básicas, como arroz, carne, peixe, ovos, vegetais, leite, serviços educacionais, serviços de saúde, serviços de transporte público, habitação simples, água potável, etc., não aumentaram.

Jazuli garantiu que a sua facção iria monitorizar esta política para que fosse implementada de forma justa e não sobrecarregasse as pequenas comunidades.

“Estamos dispostos a monitorizar a política do governo, garantindo que o IVA de 12 por cento seja limitado apenas a artigos de super luxo”, disse ele.