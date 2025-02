Placa Waqf que trabalha para fortalecer a documentação da propriedade

Mesmo quando o projeto de emenda do Waqf, 2024, foi apresentado no Parlamento em meio a um barulho de oposição, o Conselho Waqf do Estado de Telangana (TGSWB) começou, nos últimos meses, esforços para fortalecer a documentação relacionada às propriedades em seus custódia.

Segundo as autoridades, a medida faz parte do requisito de carregar documentos relacionados às propriedades que são consideradas Waqf no sistema de gerenciamento da Waqf da Índia (WAMSI), uma iniciativa destinada a racionalizar procedimentos de manutenção de registros e garantir um melhor monitoramento de litígios.

Nos últimos anos, o TGSWB enfrentou críticas por sua incapacidade de contestar disputas legais de maneira eficaz, o que resultou na perda de casos devido à documentação inadequada. O conselho também teve problemas com um incrível volume de litígios em vários tribunais. Esta questão foi sublinhada por uma carta do ex -diretor executivo Shahnawaz Qasim ao Registro do Tribunal Superior de Telangana, no qual ele solicitou a implementação de um sistema de monitoramento de casos on -line para o tribunal do WAQF.

O último impulso para fortalecer a documentação é, portanto, não apenas uma medida administrativa, mas também uma estratégia legal que busca equipar o Conselho para apresentar argumentos mais fortes nos tribunais, fornecendo registros que estabelecem o status da propriedade do WAQF.

“É necessário atualizar e consolidar a documentação. No passado, os tribunais reservavam os gacets Waqf e procuraram registros adicionais. Certos gazetes foram reservados. Portanto, foi decidido pesquisar e incluir mais documentos originais, como firmos, muntakhabs e outros registros históricos, que indicam ou descrevem explicitamente uma propriedade como o Waqf ”, disse um oficial familiarizado com o assunto.

Para facilitar esse esforço, o equipamento foi enviado aos arquivos do Estado de Telangana, um repositório que abriga aproximadamente 43 milhares de milhares, para adquirir cópias de documentos relacionados ao Waqf. Simultaneamente, a equipe tem coordenado com o Gabinete do Chefe da Administração da Terra para garantir o alinhamento com os registros oficiais da terra.

“Estamos pressionando a inclusão de propriedades Waqf nos registros de renda através da mutação. Isso significa que entra formalmente nas propriedades Waqf nos registros de renda do governo. Escrevemos para os colecionadores distritais a esse respeito e também solicitamos ao departamento de bem -estar minoritário que aumente o assunto no nível interdepartamental dentro do governo ”, acrescentou o funcionário.

Também estão sendo feitos esforços para identificar as propriedades Waqf que foram vendidas e registradas em outros nomes. O conselho pretende iniciar ações para cancelar esses registros. Mais de uma dúzia de cancelamentos começaram nos últimos três meses.