Planos em andamento para corredor elevado na rodovia radial Thoraipakkam-Pallavaram

Acúmulo de tráfego no entroncamento do Hospital Kamakshi na estrada radial Pallavaram-Thoraipakkam. | Crédito da foto: R. Ravindran

Esperar que os veículos se movam no entroncamento do Hospital Kamakshi, no cruzamento da Estrada Radial Thoraipakkam-Pallavaram e da Estrada Velachery-Tambaram, pode ser bastante frustrante às vezes. Tanto é que quem utiliza o trecho leva em consideração o tempo de espera ao tentar se deslocar até o destino.

Motoristas como Vidyasagar Jagadeesan, que utilizam a travessia regularmente, dizem que os veículos não têm outra opção senão mover-se lentamente, o que é muito frustrante. “Será útil se uma conversão livre à esquerda for estabelecida em direção ao Chennai One IT Park pelo lado de Velachery. Isso garantirá a redução do tempo de espera e o livre fluxo de veículos em direção a Thoraipakkam. Um viaduto de segundo nível na estrada radial também ajudará a facilitar o trânsito”, afirmou.

Num esforço para reduzir o tempo de espera no entroncamento, está a ser elaborado um relatório de projecto detalhado (DPR) para a construção de um corredor elevado desde o entroncamento do Hospital Kamakshi até ao Chennai One IT Park na estrada radial Pallavaram-Thoraipakkam, um troço crucial. que conecta Grand Southern Trunk Road com Rajiv Gandhi Salai.

Segundo fontes do Departamento de Estradas de Rodagem, o consultor nomeado para o projecto está a preparar o DPR, que demorará alguns meses a ser concluído. “O entroncamento do Hospital Kamakshi é muito importante e tem fluxo de tráfego de todas as direções em todos os momentos. Por conta disso, os veículos se movem lentamente”, disse um engenheiro associado ao projeto.

“Estamos planejando construir o corredor elevado um nível acima do viaduto existente de Velachery a Tambaram. A integração deste corredor com a ponte existente não é uma possibilidade por se tratar de uma estrutura antiga e demolir uma parte dela e construir uma rotunda não será rentável”, afirmou um engenheiro.

Quando questionado sobre a razão pela qual o movimento de veículos estava a abrandar no cruzamento, ele disse que o número de veículos aumentou ao longo dos anos com o desenvolvimento de localidades residenciais, empresas de TI e estabelecimentos comerciais. “Não podemos alargar o trecho da estrada entre Thoraipakkam e o hospital Kamakshi, pois ele passa pela área pantanosa. Num tal cenário, a construção do corredor é imperativa.”