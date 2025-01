Playoffs do Fantasy Football, semana 18, Start ‘Em & Sit’ Em: Zach Charbonnet termina forte, além de travessas

No podcast Fantasy Football Today de quarta-feira, pedimos às pessoas que nos enviassem um e-mail se ainda tivessem seu campeonato Fantasy na semana 18. Fiquei surpreso com o número de respostas que recebemos.

Alguns disseram que comemoram um campeonato de duas semanas que começa na semana 17. Outros disseram que acumulam pontos até o final da temporada. E alguns disseram que simplesmente gostam de fazer isso “porque é um desafio”.

Aqui estava a resposta de um ouvinte de podcast chamado David.

“Sim, no final das contas é difícil, mas recompensa os gerentes que permanecem ativos, acompanham os cenários decisivos e tentam projetar situações de início/sentar”, escreveu David. “Vencer estas ligas significa muito mais para nós.”

Isso é tudo que eu precisava ver. Com isso em mente, aqui está o Start ‘Em & Sit’ Em da Semana 18. É um período de pontuação desafiador, com vários times descansando seus jogadores para os playoffs, mas navegaremos por todos os cenários da melhor maneira possível.

Agradeço a todos vocês que leram esta coluna mais uma vez nesta temporada. E esperamos ter ajudado você a ganhar um campeonato de Fantasy em 2024, e você estará de volta em 2025.

O desempenho de Zach Charbonnet na Semana 17 em Chicago foi uma das maiores decepções da temporada. Ele marcou 10,6 pontos PPR, o que não foi um desastre total, mas esperava-se muito mais dele com Kenneth Walker III (panturrilha) de fora.

Charbonnet começará novamente na semana 18 para os Rams e espero que ele se recupere em grande estilo. Os Rams estão planejando descansar vários titulares na defesa devido aos playoffs, e Charbonnet deve se destacar contra os reservas.

Os Rams permitiram que quatro running backs marcassem pelo menos 13,5 pontos PPR em seus últimos seis jogos, mas isso foi com seus titulares ativos. Embora Seattle não tenha nada pelo que jogar depois de ser eliminado dos playoffs, espera-se que os Seahawks façam tudo o que puderem, especialmente Charbonnet.

Ele cresceu em Camarillo, CA, perto de Los Angeles, e jogou colegialmente na UCLA. No ano passado, ele marcou 12,9 pontos PPR no Rams em 15 corridas para 47 jardas e seis recepções para 22 jardas, mas espero um desempenho melhor na semana 18.

Achei que Charbonnet estaria entre os 10 melhores running backs na semana 17, mas ele nos decepcionou. Ele não fará a mesma coisa novamente no final da temporada e deve terminar o ano forte.

INICIE-OS E ASSENTE-OS Marechais de Campo



INICIE-OS E ASSENTE-OS Corredores



INICIE-OS E ASSENTE-OS Amplos receptores



INICIE-OS E ASSENTE-OS extremidade apertada



Bucaneiros (vs. NÃO)

O Saints provavelmente ficará sem Derek Carr (mão) e Alvin Kamara (virilha) novamente, e este ataque foi um desastre nas últimas duas semanas contra Green Bay e Las Vegas. New Orleans combinou 10 pontos nesses dois jogos e permitiu sete sacks, um fumble e três interceptações. Eu gosto do DST dos Buccaneers como uma das cinco melhores opções de fantasia na semana 18.

Broncos (vs. KC)

Seahawks (em LAR)

Golfinhos (em NYJ)

Chefes (em DEN)

Espera-se que os Chiefs descansem vários titulares na defesa com o número 1 da AFC garantido, e os Broncos precisam vencer este jogo para garantir a vaga final do wild card da AFC. Bo Nix foi demitido apenas cinco vezes em seus últimos quatro jogos, e Kansas City o demitiu apenas duas vezes na semana 10, quando a defesa jogou com seus titulares. Você deve encontrar uma opção de horário de verão diferente na Semana 18 e atuar como horário de verão dos Chiefs nesta partida.

INICIE-OS E ASSENTE-OS KICKERS



