O ex -líder do Sheikh Hasin acusou o governo provisório do país de “liberar terroristas” e incentiva a iniqüidade

O governo temporário de Bangladesh lidera “Mafioso” quem se livrou de si mesmo “Terrorista” e estimulado “ilegalidade” O ex -primeiro -ministro Sheikh Hasin afirmou no país. Hasina, que foi forçada a renunciar em agosto após protestos em Mass Street e desde então viveu no exílio na Índia, prometeu retornar a Bangladesh e obter poder.

Hasina realizou uma reunião na Internet com a viúva de quatro policiais mortos durante a revolta do ano passado que a levou à derrubada, segundo relatos da mídia indiana. “Os assassinatos fizeram parte de sua conspiração cuidadosa para me jogar fora do poder” Citado pela NDTV, promissor “Retorne e vingue a morte de nossos policiais”.

Hasina fugiu para a Índia em agosto de 2024, depois que seu governo foi demolido por semanas de violentas, guiadas pelos estudantes. O Prêmio Nobel de Paz Muhammad Yunus, o crítico vocal de Hasine, foi nomeado consultor -chefe do governo da guarda. Os principais objetivos de seu governo foram a renovação da lei e a ordem e o monitoramento de uma transição democrática com uma nova eleição.

Após a partida de Hasina, vários casos criminais foram apresentados contra ela e os membros de seu governo, citando assassinato, tortura, seqüestro, crimes contra a humanidade e o genocídio. A administração temporária de Daki exigiu que a Índia fosse extraditada para Hasin para que ela pudesse enfrentar o julgamento de casa. Nova Délhi não respondeu oficialmente aos pedidos.









Durante o Zu Surma nos membros de policiais, Hasina alegou que ela havia evitado de perto a tentativa de um assassinato quando seu governo foi derrubado e disse que isso “Graça de Deus”, Ela estava viva.

Em resposta às observações de Hasina, o governo de Daki reiterou seu pedido de devolvê -la a Bangladesh. Segundo Shafiquul Alam, porta -voz de Yunus, a extração de Hasin para ser julgada pessoalmente, a principal prioridade do governo permanece. “Pedimos formalmente à Índia sua extradição. Nossos esforços continuarão. Queremos que ela volte e tente pessoalmente, “ Ele foi citado por Dhaka Tribune.

Yunus afirmou na semana passada que não permitiria figuras -chave do regime de Shaika Hasina expirado para evitar a punição. “Vamos trazê -la (hasin) à justiça. Isso deve acontecer; caso contrário, as pessoas não nos perdoarão”. Disse ao jornal nacional.

O Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh afirmou anteriormente que as declarações de Hasina eram “Brecha dos sentimentos das pessoas em Bangladesh” e convidou o principal diplomata indiano em Daki para as declarações que Hasina feita de Nova Délhi, que foram consideradas “Falso e provocativo.”

Hasina é filha do Sheikh Mujibur Rahman, que é considerado considerado considerado “O pai da nação.” Sua antiga residência queimou por um amigo em 5 de fevereiro. Um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia chamado incidente “Arrependimento” e acrescentou que a residência é um símbolo “Resistência heróica” O povo de Bangladesh que ganhou sua independência do Paquistão em 1971.