PM Kisan Sampada: 1.646 projetos no valor de Rs 31.830 milhões sancionados até agora

O Ministério das Finanças informou numa actualização no sábado (18 de Janeiro de 2025) que 1.646 projectos de processamento de alimentos (incluindo laboratórios de testes de alimentos e projectos de I&D) foram sancionados ao abrigo de vários sub-regimes do primeiro-ministro.

Os projetos, sancionados até 18 de dezembro de 2024, estão avaliados em 31.830,23 milhões de rupias, com potencial para alavancar investimento privado de 22.722,55 milhões de rupias. O Ministério das Indústrias de Processamento de Alimentos (MoFPI) está implementando o Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY), desde 2016-17.

Espera-se que esses projetos criem capacidade de processamento e preservação de 428,04 LMT/ano, além de gerar empregos de 13,42 lakh e estender benefícios a 51,24 lakh agricultores.

Para garantir um crescimento mais rápido do sector agrícola e de transformação alimentar, o governo afirmou que está empenhado em promover ainda mais o investimento público e privado em actividades pós-colheita, incluindo agregação, armazenamento moderno, cadeias de abastecimento eficientes, processamento primário e secundário, e marketing e branding. .

O governo está a pressionar para aumentar o nível de processamento e melhorar a exportação de alimentos processados ​​através da criação de infra-estruturas modernas com uma gestão eficiente da cadeia de abastecimento, desde a exploração agrícola até ao ponto de venda retalhista.

PM Formalização de Microempresas de Processamento de Alimentos (PMFME) Yojana, um esquema patrocinado centralmente implementado pelo MoFPI de 2020 a 21, fornece apoio financeiro, técnico e comercial para a melhoria das microempresas de processamento de alimentos.

É o primeiro plano para o setor não organizado. Sob PMFME Yojana, mais de 3,10 lakh grupos de autoajuda com apoio de capital inicial e 1.14.388 pessoas com subsídio de vinculação de crédito foram sancionados até 18 de dezembro de 2024.

O Ministério das Finanças também forneceu atualizações sobre o apoio financeiro para o estabelecimento de 50 unidades de irradiação de alimentos multiprodutos no setor das MPME, que foi anunciado no Orçamento 2024-25.

A manifestação de interesse (EOI) foi emitida em agosto de 2024 para convidar propostas para o estabelecimento de unidades de irradiação de alimentos multiprodutos no âmbito do Plano Integrado de Cadeia de Frio e Infraestrutura de Valor Agregado do PMKSY.

Vinte propostas de projetos foram recebidas no âmbito da EOI e estão sob escrutínio ou avaliação de acordo com as diretrizes do plano. Além disso, ao actualizar o regime PLI para a indústria de transformação alimentar, o Ministério das Finanças afirmou que actualmente 133 empresas estão abrangidas pelo programa. Investimentos no valor de Rs 8.910 milhões foram atraídos até agora. Incentivos no valor de 1.084 milhões de rupias foram desembolsados ​​até agora em 85 casos elegíveis.