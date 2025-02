PM Modi para co -agir a cúpula de ação da IA, realize conversas bilaterais com o Presidente Macron durante sua visita à França

O primeiro -ministro Narendra Modi está programado para chegar à França na noite de 10 de fevereiro, em uma visita de três dias para a cúpula de ação de inteligência artificial (AI), juntamente com o presidente francês Emmanuel Macron e para conversas bilaterais.

O Sr. Modi participará de um jantar da VVIP Summit na noite de 10 de fevereiro. A cúpula de ação da IA ​​está programada para a manhã de 11 de fevereiro, de acordo com fontes diplomáticas.

O componente bilateral da visita começará no segundo semestre de 11 de fevereiro com uma mesa redonda do CEO presidida pelo Sr. Modi e Macron.

Então, o Sr. Modi viajará ao sul da França para Marselha, onde a Índia abrirá um consulado e conversas bilaterais ocorreram seguidos por um jantar particular. A visita de Modi continuará em 12 de fevereiro e mais tarde no dia em que irá para os EUA.

Leia também | Com o primeiro -ministro que Modi deve visitar Paris em fevereiro, trata -se de comprar caças de Rafale, Scorpene Subs para a fase final da Marinha.

Durante a visita, anúncios importantes são esperados em defesa, pequenos reatores modulares (SMR) e manutenção, reparo e revisão de aeronaves (MRO). Ambas as partes também adotarão um roteiro da França-Indiano na IA, de acordo com fontes diplomáticas.

Anteriormente, Macron, em um anúncio, disse: “A França será o anfitrião de 11 a 12 de fevereiro, a cúpula da IA, uma cúpula para a ação. Esta cúpula nos permitirá ter uma discussão internacional sobre inteligência artificial. O primeiro -ministro Modi estará lá imediatamente após sua visita de estado ao nosso país, e isso nos permitirá e também nos estados do Golfo “.