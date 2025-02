O primeiro -ministro da Bélgica, Bart De Wever, fala com a mídia quando chega para uma cúpula da UE no Palácio de Egmont em Bruxelas em 3 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: AP

O primeiro -ministro Narendra Modi na terça -feira (4 de fevereiro de 2025) parabenizou Bart de Wever por assumir o novo líder da Bélgica.

“Parabéns mais sinceros ao primeiro-ministro @bart_dewever por assumir o cargo. Espero trabalhar juntos para fortalecer ainda mais os laços da Índia-Belgio e melhorar nossa colaboração em questões globais. Desejando-lhe uma posse bem-sucedida pela frente”, disse Modi em X.

O Warver Sr. do Partido Nacionalista N-VA Flamenco acontece com Alexander de Croo, que permaneceu no cargo como cuidador das eleições de junho no ano passado.