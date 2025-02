PM Modi Rally em Delhi: ‘BJP apenas parte para respeitar a classe média, o orçamento está em conformidade com as garantias de Modi’

O primeiro -ministro Narendra Modi, que aborda sua manifestação final no domingo (2 de fevereiro de 2025) antes das eleições da Assembléia de Délhi, disse que apenas o BJP respeita a classe média do país e o orçamento do sindicato apresentado no sábado (1 de fevereiro de 2025 ) era para garantir que as “garantias de modi” sejam cumpridas.

“Para construir Viksit Bharat, diga uma garantia para fortalecer quatro pilares. Esses pilares são agricultores, jovens, pobres e mulheres. O orçamento apresentado ontem garante que as garantias de Modi sejam atendidas. Nos últimos anos, demos rações livres, tratamento de saúde gratuito e casas de Pucca aos pobres ”, disse Modi, indo para uma manifestação de Rkpuram em Delhi.

“O orçamento de ontem era um orçamento para as pessoas deste país. O governo do BJP está investindo dinheiro deste país em estradas, escolas, hospitais, infraestrutura e muito mais ”, disse Modi.

Elogiando ainda mais o orçamento, ele disse: “Os jornais estão cheios de relatórios sobre o orçamento porque é o orçamento do povo. Durante a última década, a economia da Índia aumentou do décimo para o quinto maior do mundo, o que indica Isso está sendo fortalecido e que a renda dos cidadãos está aumentando.

Ele disse que a classe média do país contribuiu em grande parte para o desenvolvimento, acrescentando: “É apenas o BJP que respeita a classe média e recompensa os contribuintes honestos”.

“Deixe -me pintar uma imagem para você. Se fosse o governo de Nehru e você estava ganhando ₹ 12 lakh (por ano), aproximadamente 1/4 do seu salário teria ido ao governo. Sob o governo de Indira Gandhi, eu teria que dar mais de ₹ 2 lakh em impostos. Mas agora no governo do BJP, alguém que ganha ₹ 12 lakh por ano não terá que dar dinheiro ao governo ”, acrescentou.

Além disso, ele disse que os governos do Congresso apenas encheram seus próprios cofres com dinheiro de impostos, mas o BJP estava preocupado com o alívio para as pessoas.

Falando em juventude e emprego, ele disse: “Para Viksit Bharat, precisamos da juventude de nosso país. É por isso que, neste orçamento, reservamos milhares e milhões de dinheiro para eles e tentamos trazer empregos. O não imposto abaixo de ₹ 12 lakh beneficiará mais os jovens, que estão fazendo seu primeiro ou segundo empregos …

Ele disse que vários jovens trabalhavam como trabalhadores de concertos em Delhi e que esses trabalhos eram possíveis devido ao impulso do governo liderado pelo BJP para a Índia Digital. “E agora o BJP está procurando registrar esses trabalhadores de concertos, em um portal, e isso lhes dará benefícios ilimitados do governo, incluindo os benefícios do seguro. Estou vendo que isso já os está fazendo felizes ”, acrescentou.

Atacando a regra do Partido Aam Aadmi (AAP) em Delhi, o Sr. Modi continuou chamando de “AAP-DA“Danger) e disse que o partido foi” exposto “contra o povo de Delhi”.

Ele pediu ao povo de Délhi que desse uma chance para o BJP e garantisse que, quando ele for escolhido por poder, seu partido cumprirá todas as suas garantias.