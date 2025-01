PM Modi visita exposição no Viksit Bharat Young Leaders Dialogue

O primeiro-ministro Narendra Modi visitou no domingo (12 de janeiro de 2025) uma exposição que abriga muitos dos participantes do Diálogo de Jovens Líderes Viksit Bharat.

Modi disse que passará o dia inteiro com mais de 3.000 “líderes jovens e dinâmicos” escolhidos em todo o país após um processo de seleção.

#OLHAR | Delhi: O primeiro-ministro Narendra Modi participa do Diálogo de Jovens Líderes Viksit Bharat 2025 em Bharat Mandapam por ocasião do Dia Nacional da Juventude, que comemora o aniversário de nascimento de Swami Vivekananda. (Fonte: DD Notícias) pic.twitter.com/qoCC8rLrub -AIN (@ANI) 12 de janeiro de 2025

O diálogo está a ser realizado como parte dos esforços do Primeiro-Ministro para trazer para a política um lakh de jovens sem ligações políticas.

O programa acontece no Dia Nacional da Juventude, que marca o aniversário de nascimento de Swami Vivekananda.

Modi disse no sábado que passará o dia inteiro com “meus jovens amigos” e durante as palestras e o almoço, eles discutirão vários assuntos que visam a construção de um ‘Viksit Bharat’.

Modi disse que os jovens que conhecerá demonstraram grande paixão pela ciência, tecnologia, inovação, cultura e muito mais.