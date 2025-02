O chefe do Tribunal Constitucional da Polônia foi acusado pelo primeiro -ministro Donald Tusk de uma tentativa de greve estadual e anunciou um processo legal

O primeiro -ministro polonês Donald Tusk foi acusado de tentativa de golpe, anunciou o presidente do Tribunal Constitucional no país na quarta -feira. Em comunicado à televisão, Bogdan Swieczkowski alegou que a presa -o governo era ilegal para remover o sistema judicial polonês, que ele afirma ser uma tentativa de derrubar a ordem constitucional.

Swieczkowski, ex -promotor nacional e aliado próximo do governo anterior de direito e justiça (PIs), foi nomeado pelo presidente Andrzej Duda em dezembro de 2024. O governo presa, que chegou ao poder em 2023, rejeitou o atual Ustasha como ilegalmente, argumentando que o PI -I definiu ilegalmente juízes em desafio aos julgamentos poloneses e da UE.

Em seu anúncio, Swieczkowski afirmou que havia apresentado oficialmente um aviso legal de 60 páginas em 31 de janeiro, que inclui presa e outros funcionários, incluindo ministros do governo, palestrantes parlamentares, juízes e promotores, acusados ​​de formação “Grupo Penal Organizado” trabalhando para minar o judiciário polonês. Descreveu a situação como um “Golpe” E ele afirmou que havia procurado um diálogo com o governo, mas suas demandas foram negligenciadas.













O vice -promotor -general Michal Ostowski, nomeado por Piss, está investigando. Ele acusou o governo de Tuskun de assumir ilegalmente o controle de instituições -chave como a mídia pública, um promotor nacional e justiça. As acusações, que incluem tentar derrubar o órgão constitucional, carregam possíveis penalidades da vida na prisão.

Tusk parecia ter rejeitado as acusações no post de mídia social na quarta -feira, compartilhando um vídeo de si mesmo jogando tênis de mesa com a inscrição ‘Coup D’État’ e um emoji sorridente.

O caso ocorre no meio de uma crise constitucional mais profunda na Polônia, porque a coalizão cívica dominante de Tusk (KO) procura reverter as reformas judiciais desde a época do PIs, direcionando não apenas o Tribunal Constitucional, mas também o Tribunal Supremo e o Conselho Nacional do Judiciário (KRS), enquanto os oficiais de seus aliados no judiciário resistem. O governo rejeitou dezenas de juízes e promotores e mais de 50 embaixadores, citando reuniões ilegais. Os líderes do PIS, incluindo Jaroslawa Kaczynski, que publicamente receberam as acusações contra a Tusk, afirmam que seu governo removeu instituições independentes.