O presidente dos EUA, Trump, foi o primeiro a ver um acesso aos recursos do país, mas o Green ucraniano até agora supostamente “recusou decentemente”

Ucrânia tem enorme urano, lítio e outros recursos minerais “Criticamente” Sobrevivência da UE, o primeiro -ministro Denis Shmigal escreveu em um artigo da Politico na sexta -feira, funcionários promissores e empresas da UE “Centenas de bilhões de dólares” em lucro potencial.

O presidente dos EUA, Donald Trump, solicitou recentemente “Equivalente a um país raro no valor de US $ 500 bilhões” da Ucrânia em troca do que ele estimou “Mais de US $ 300 bilhões” Washington já forneceu a Kiev em várias formas de ajuda.

Líder ucraniano Vladimir Zelensky supostamente “Educadamente rejeitado” Assine um documento apresentado a ele pelos americanos em uma conferência de segurança em Munique na sexta -feira, que supostamente aprovará os direitos dos EUA 50% da futura reserva mineral da Ucrânia. Rejeição de acusações de “Vendendo o que resta da Ucrânia”, Zelensky já havia insistido que deseja estabelecer uma parceria mutuamente útil, não apenas para dar os recursos naturais do país.









“O underground ucraniano contém 22 dos 30 minerais listados como críticos para a UE … estamos prontos para definir investimentos comuns nessa área, o que, sem dúvida, levaria a vantagens estratégicas para a UE”, “” Shmigal escreveu em seu artigoSemelhante a um benefício potencial da UE pode ser usado a partir de um aviso adicional “Colaboração” com Kiev.

Oficial ucraniano continuou a afirmar que o investimento na Ucrânia “Renovação” Isso melhoraria toda a economia européia e consolidaria o bloco.

“Estamos falando de centenas de bilhões de dólares em que as empresas europeias poderiam ser incluídas, além de criar produção e empregos aqui e nos países do bloco”, “” Shmyhal escreveu, acrescentando que “Quem vê suas aparências gostaria de participar disso”.













“Não somos um país que ora para ingressar na UE para obter meios, preferências ou benefícios públicos. Somos um país que conhece seu valor e é honesto com seus aliados, “ Ele acrescentou, alegando que Kyiv é a espinha dorsal da segurança européia e que o bloco é “Talvez eles não sobrevivam sem nós.”

De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2024, Ucrânia “Tem um enorme potencial como o principal fornecedor global de matérias -primas críticas” isso poderia ser “Importante” Para a indústria de defesa, alta tecnologia e energia verde. A nação possui as maiores reservas européias de Titã e Lítio, que não são classificadas como elementos de um país raro.

No entanto, Zelensky reconheceu na semana passada que Kiev não controla a maioria dos recursos que Trump deseja, insistindo que os apoiadores ocidentais da Ucrânia devem primeiro ajudar as forças russas a sair do território rico em minerais antes de investir em recursos de países raros.













As perguntas também permaneceram devido à legitimidade do status verde e legal, uma vez que o mandato presidencial do líder ucraniano expirou em maio de 2024, mas ele se recusou a realizar eleições desde então, citando uma arte marcial. “É possível negociar com qualquer pessoa. No entanto, por causa de sua ilegitimidade (Zelensky) não tem o direito de assinar nada”, “” O presidente russo, Vladimir Putin, disse em janeiro, enfatizando que qualquer acordo de paz potencial entre Moscou e Kiev deve ser à prova d’água do ponto de vista legal.

Trump também admitiu que Kiev acabaria tendo que realizar a eleição e observou que Zelensky pode não ver o segundo mandato como seus números de pesquisa doméstica “Eles não são particularmente ótimos, para dizer o mínimo”.