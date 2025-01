PMA tem uma cúpula de empreendedorismo inclusiva

A Associação de Gerenciamento de Palakkad (PMA) comemorou uma cúpula inclusiva de empreendedorismo aqui durante o fim de semana. Abrindo a cúpula, Rahul Mamkotathil, MLA, compartilhou sua experiência comercial e disse que a luta contra as probabilidades era essencial para o crescimento de um.

A PMA organizou sessões diferentes com o objetivo de transformar mulheres, pessoas trans de maneira diferente e pessoas autistas em empresários. A assistente social Uma preman, o ativista dos direitos das mulheres oferece Adige, treinador Bindu, orador de motivação Dhanya Ravi, Geeta Salesh, Radichika, Anuja Basheer, Ranjita Rahul, economista Manu Francis, representante do Centro, representante do Centro, representante do Centro , Representante do Centro das Indústrias do Distrito de Rahmathali AK, Surya JuGrarato, da Missão de Startups de Kerala, e R. Rahul, do Desenvolvimento de Empreendedorismo de Kerala, foram para a cúpula.

O presidente da PMA, P. Svadasan, presidiu a função. Vinita Joseph, P. Prenath e Rajev Ramnath lideraram diferentes sessões.

A principal empresária Alamelu Subramaniam do Grupo Athachi foi parabenizada pela função. Os ex -chefes da PMA B. Jayarajan e Sumesh Menon falaram.