Jon Favreau e Dan Pfeiffer, ex-consultores de Obama e os anfitriões de “Pod Save America”, atingem a idéia do representante Buddy Carter (republicano ——————– ——————————————————– ————————————– Pessoas ”estão atualmente responsáveis ​​pelo governo.

Carter apresentou um projeto de lei na terça -feira que permitiria ao presidente Trump assumir o controle de Groenland, um país semi -automático que atualmente é controlado pela Dinamarca.

“Aprendi sobre isso diretamente com você esta manhã em nossa reunião de produção e ri muito forte”, disse Pfeiffer em seus comentários de podcast, conforme destacado por Médio.

A legislação, intitulada “2025 Lei Branca e Azul“, Instrui o secretário do Interior, Doug Burgum, a supervisionar a implementação da mudança de nome e garantir que a documentação e os mapas oficiais se referem à Groenlândia por seu nome atualizado.

Trump já manifestou interesse nos EUA.

A legislação também permitiria a Trump entrar em negociações com a Dinamarca “Compre ou adquirir de outra maneira a Groenlândia”.

“Os Estados Unidos retornaram e logo serão maiores do que nunca com a adição de vermelho, branco e blueleland”, disse Carter em comunicado divulgado após o envio do projeto.

“O presidente Trump identificou corretamente a compra do que agora é a Groenlândia como uma prioridade de segurança nacional, e orgulhosamente receberemos seu povo para se juntar à nação mais livre, para que ele existisse quando nosso chefe de negociador é monumental”, acrescentou.

Criticando o projeto de lei, Pfeiffer disse que era apenas uma manobra irritante dos apoiadores do movimento Maga, semelhante à mudança de nome das batatas fritas para as “batatas fritas”.

“Obviamente, é uma coisa de batatas fritas”, disse ele.

“E se você quiser ter uma experiência interessante, encontre uma pessoa muito mais jovem e tente explicar o tempo na história americana há 20 anos, quando renomearmos todas as nossas batatas fritas para batatas fritas, porque a França não nos seguiria em uma guerra realmente estúpida e perdedor. “

Fonte