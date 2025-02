Pode ser forçado a tomar contrastendo, sem vencedor na guerra comercial: o enviado da China na ONU nas tarifas dos EUA

As bandeiras dos Estados Unidos e da China voam de um poste de luz no bairro de Boston Chinatown, Massachusetts, Arquivo Americano. | Crédito da foto: Reuters

A China atacou os Estados Unidos pelas taxas impostas pelo presidente Donald Trump, dizendo que Pequim “pode ​​ser forçado a fazer contramedidas” e enfatizou que “não há vencedor em uma guerra comercial”.

“Nós nos opomos firmemente a esse aumento injustificado e acreditamos que isso viola as regras da OMC (Organização Mundial do Comércio)”, disse o representante permanente da China perante o embaixador da ONU, Fu Cong.

O Sr. Fu foi a uma entrevista coletiva na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025), já que a China assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU de 15 nações para o mês de fevereiro.

Em resposta a uma pergunta sobre o governo Trump que impôs 10% de tarifas aos produtos chineses que chegam aos Estados Unidos, ele disse que a China está apresentando uma queixa no MOK e em Pequim “pode ​​ser forçado a fazer contramedidas”. No sábado, a Casa Branca anunciou que Trump estava implementando uma tarifa adicional de 25% sobre as importações do Canadá e do México e uma taxa adicional de 10% nas importações da China.

“O presidente Trump está tomando medidas ousadas para manter o México, o Canadá e a China responsáveis ​​por interromper a imigração ilegal e impedir o fentanil venenoso e outras drogas de fluir para o nosso país”, disse a Casa Branca.

O enviado chinês enfatizou que “não há vencedor em uma guerra comercial e esperamos que os Estados Unidos considerem seus próprios problemas, ele realmente resolve … Encontre uma solução que seja benéfica para si e também para todos”. “Francamente falando, não acho que levantar tarifas seja benéfico para os Estados Unidos”, disse Fu.

Ao apontar que a “desculpa” para levantar tarifas é fentanil, ele disse que isso é muito injustificado.

“A China é um dos países que possui os regulamentos mais rigorosos sobre fentanil” e, acima de tudo, substâncias relacionadas a fentanil.

“Sobre esse assunto, os Estados Unidos devem abordar esse problema mais da sua própria perspectiva. Por exemplo, observe o SID da demanda por fentanil em vez de culpar os outros. Não acho que seja bom para os próprios Estados Unidos”. disse.

De acordo com sua presidência, a China terá um debate de alto nível em 18 de fevereiro sobre ‘Multilateralismo prático, reformará e melhorará a governança global’ que será presidida pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

Fu disse que a China está estendendo convites aos ministros das Relações Exteriores dos membros da CSNU, bem como aos não membros para participar da reunião.

Ele disse que se o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chegar a Nova York para a reunião, “essa será uma boa oportunidade para os dois ministros das Relações Exteriores se encontrarem”. Sobre como as relações deterioradas entre Washington e Pequim poderiam afetar o trabalho entre os dois países da ONU, Fu disse que os dois maiores países do mundo, a China e os Estados Unidos “têm muito em comum” e podem cooperar.

Ele disse que no âmbito das Nações Unidas, existem problemas globais que exigem esforços concertados de toda a comunidade internacional e, em particular, países como China e Estados Unidos, como anti -terrorismo, Antar, não proliferação e clima para mudar.

“A China e os Estados Unidos são os dois maiores contribuintes financeiros da ONU; portanto, é natural que nossos dois países tenham algumas preocupações semelhantes sobre como melhorar a eficiência do Secretariado e do Trabalho da ONU”, ele disse que há muitas coisas. Que a China e os Estados Unidos podem trabalhar juntos.

“Espero que, apesar de toda a retórica, ouvimos de políticos americanos, possamos adotar uma construção e enfatizar uma abordagem profissional para o nosso trabalho aqui nas Nações Unidas, porque há muitas coisas que podemos trabalhar juntas, e está em jogo muito em jogo Se a China e os Estados Unidos podem trabalhar juntos e, tenho certeza de que podemos resolver muitos problemas e tornar o mundo um lugar melhor para se viver ”, disse ele.