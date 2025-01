Poderes e habilidades da mulher invisível listados em Marvel Rivals

Você está animado para ver a Mulher Invisível se juntar ao Rivais da Marvel lista? A potência tática do Quarteto Fantástico trará um novo conjunto de habilidades de suporte ao campo de batalha na 1ª temporada. Vazamentos já estão revelando como as habilidades de Sue Storm irão melhorar a dinâmica da equipe com cura, escudos e controle de multidão.

Aqui está um resumo dos rumores de habilidades da Mulher Invisível, seu papel no jogo e o que esperar quando a Primeira Família da Marvel estrear oficialmente em Marvel Rivals.

Quais são os poderes e habilidades da Mulher Invisível em Marvel Rivals?

Mulher Invisível, também conhecida como Sue Storm, se juntará a Marvel Rivals como personagem coadjuvante principal. Suas habilidades se concentram na cura, proteção e controle de multidões, alinhando-se ao seu papel como estrategista no jogo.

Abaixo está uma análise detalhada de seus rumores de habilidades antes de seu lançamento na 1ª temporada, “Eternal Night Falls”, que irá ao ar em 10 de janeiro de 2025.

fogo primário – Alterna entre curar aliados e causar dano a inimigos, permitindo ataque e suporte versáteis.

– Alterna entre curar aliados e causar dano a inimigos, permitindo ataque e suporte versáteis. Armadura : Concede aos companheiros um amplo escudo frontal para bloquear os danos recebidos e proteger a equipe durante os confrontos.

: Concede aos companheiros um amplo escudo frontal para bloquear os danos recebidos e proteger a equipe durante os confrontos. túnel de recuo : Fornece mobilidade criando um túnel que derruba inimigos, oferecendo opções de fuga e controle de multidão.

: Fornece mobilidade criando um túnel que derruba inimigos, oferecendo opções de fuga e controle de multidão. bomba de gravidade : Uma habilidade implantável que causa dano ao longo do tempo (DOT) aos inimigos em seu raio e aplica efeitos de controle de multidão (CC) para impedir o movimento do inimigo.

: Uma habilidade implantável que causa dano ao longo do tempo (DOT) aos inimigos em seu raio e aplica efeitos de controle de multidão (CC) para impedir o movimento do inimigo. salto duplo : Melhora sua capacidade de manobra, permitindo-lhe um segundo salto no ar, tornando-a mais difícil de mirar e mais móvel em batalha.

: Melhora sua capacidade de manobra, permitindo-lhe um segundo salto no ar, tornando-a mais difícil de mirar e mais móvel em batalha. Invisibilidade (rumores) : Permite o reposicionamento tático tornando temporariamente invisível a Mulher Invisível, ajudando-a a fugir de inimigos ou a montar jogadas estratégicas.

: Permite o reposicionamento tático tornando temporariamente invisível a Mulher Invisível, ajudando-a a fugir de inimigos ou a montar jogadas estratégicas. Habilidade Suprema: Anel de Cura: Implanta um amplo campo de cura em um local designado. Os aliados dentro do seu raio recebem restauração contínua da saúde, enfatizando seu papel como suporte da equipe.

Esta informação foi compartilhada por Marvel Rivals News (@MRivalsHub) em X, de acordo com vazamentos de @X0X_LEAK. A postagem detalha as habilidades da Mulher Invisível, incluindo sua habilidade final, que lança um amplo anel de cura em um local escolhido.

A Mulher Invisível chegará com o Quarteto Fantástico: Sr. Fantástico, Tocha Humana e O Coisa, na 1ª temporada de Marvel Rivals. A temporada contará com Drácula como vilão principal, junto com novos mapas, modos de jogo e um Battle Pass com skins e recompensas exclusivas.

A estreia do Quarteto Fantástico traz uma combinação de habilidades táticas que promovem o trabalho em equipe e o controle do campo de batalha. Marvel Rivals está atualmente disponível para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.