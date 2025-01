Poderes e habilidades do Sr. Fantástico listados em Marvel Rivals

senhor fantástico em breve se juntará Rivais da Marvel e os jogadores estão ansiosos para saber quais poderes e habilidades ele terá. O popular videogame receberá ele e mais um integrante do Quarteto Fantástico esta semana e já mostrou aos fãs a jogabilidade. Um cientista brilhante e um herói formidável, o Sr. Fantástico é um personagem icônico da Marvel e muitos fãs estarão ansiosos para ver o que suas habilidades flexíveis podem fazer.

Aqui estão todos os poderes e habilidades que o Sr. Fantástico, também conhecido como Reed Richards, terá em Marvel Rivals.

Quais são os poderes e habilidades do Sr. Fantástico em Marvel Rivals?

Fantástico, também conhecido como Reed Richards, aparecerá na lista do Marvel Rivals em 10 de janeiro de 2025, e o jogo já deu aos fãs uma prévia de todas as suas habilidades. Os jogadores podem jogar como o popular herói da Marvel a partir de 1h PST ou 4h EDT. Graças às suas habilidades elásticas que lhe permitem esticar todas as partes do corpo em comprimentos incríveis, o Sr. Fantástico atuará como um duelista. Isso significa que ele pode entrar em combate e resistir aos danos com eficiência. Sua habilidade de torcer e contorcer seu corpo a extremos faz dele um lutador versátil na arena.

Marvel Rivals lançou recentemente imagens de jogo mostrando os poderes do Sr. Fantástico em ação. Aqui estão todos os poderes e habilidades que o personagem possui, conforme declarado no jogo:

Alongamentos – Esta é a habilidade mais reconhecida do Sr. Fantástico, onde ele pode esticar os braços e atacar um inimigo de longas distâncias.

– Esta é a habilidade mais reconhecida do Sr. Fantástico, onde ele pode esticar os braços e atacar um inimigo de longas distâncias. inflação muscular – Essa habilidade torna Reed Richards bastante parecido com o Hulk. Richards pode inflar seu corpo, permitindo-lhe combater os ataques recebidos.

– Essa habilidade torna Reed Richards bastante parecido com o Hulk. Richards pode inflar seu corpo, permitindo-lhe combater os ataques recebidos. Aperto multialvo – Pode agarrar mais de um inimigo ao mesmo tempo e acertar uns aos outros.

– Pode agarrar mais de um inimigo ao mesmo tempo e acertar uns aos outros. habilidade final – Seu movimento mais mortal é lançar uma série de ataques aéreos familiares, mas o movimento de Richards tem seu toque único baseado em suas habilidades únicas.

Além do Senhor Fantástico, sua cara-metade Sue Storm, também conhecida como Mulher Invisível, e os outros dois membros do Quarteto Fantástico, Tocha Humana e Coisa, também se juntarão ao Marvel Rivals no início da 1ª Temporada: Noite Eterna. Quedas. .