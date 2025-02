A Coréia do Norte “com uma fortaleza” pede “pedidos desatualizados e absurdos” de desnuclearização dos chefes dos EUA, Japão e Cabeças da Coréia do Sul, que na semana passada reiteraram o objetivo de que o país eremita não tem armas.

Na nota lançada pela KCNA, o Ministério das Relações Exteriores repetiu a intenção de fortalecer as habilidades nucleares do norte em resposta às “ameaças hostis” de seus inimigos e dificilmente criticar “Qual inimigo” que “inimigo” “comparação estimulante e conflito coletivo” na península coreana e em seus arredores.

North Korea “joins a new series of strengthening nuclear forces” and “completely discourage the United States and their vassal forces from threats and blackmail” using all the political and military instruments available to, noted the statement in which “the United States follows outdated And O plano absurdo de desnucleização, que agora se torna ainda impossível e impraticável, prática e conceitualmente, do ponto de vista do momento presente ”.

O Ministério das Relações Exteriores da Coréia do Norte também definiu a desnuclearização como um “objetivo mais míope”, observando que não era “nada além da altura da estupidez que levanta o espanto das pessoas no mundo” e que os Estados Unidos ainda não despertaram “o velho falência dos sonhos de denuklealização “. “Não vale a pena considerar a posição dos EUA que fugirá da realidade e condenará e rejeitará o evento americano no tom mais popular”.

O Norte atacou as entrevistas de três lados na semana passada entre o ministro das Relações Exteriores dos EUA, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores japonês Takehi Iway e o sul-coreano Cho Tae-Yul, que enviaram avisos “fortes” contra a provocação de Pyongyang “. O ministério norte -coreano, que acusou três nações “estimulando um confronto coletivo” na península coreana e na região: qualquer provocação e ameaça serão aceitas “contra -alinhamento impressionante e decisivo”.

Enquanto houver uma “ameaça hostil dos Estados Unidos e suas forças vassalos, as armas nucleares serão um meio de defesa de paz e soberania e um meio de defesa legítima”, observou o ministério. Pyongyang está esperando para entender os planos da segunda administração de Donald Trump ao norte após o diálogo destruído durante o primeiro semestre do magnata da Casa Branca.

