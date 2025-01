Polairud pronto para sinergia com KKP para desmantelar 30 quilômetros de cerca marítima em Tangerang

Jacarta – A Polícia da República da Indonésia (Polri), através de Polairud, expressou a sua vontade de apoiar o Ministério dos Assuntos Marítimos e Pescas (KKP) no tratamento da questão das cercas marítimas na costa da Regência de Tangerang, Banten. Esta etapa inclui ajudar a desmontar a cerca de bambu que foi instalada nas águas, se necessário.

“Quando o KKP fará a demolição e perguntará? voltar “De Polairud estamos prontos para ajudar”, disse o chefe do Corpo de Polícia Aérea e Aquática da Polícia Nacional (Kakorpolairud), Inspetor Geral Mohammad Yassin Kosasih, na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

 O KKP chegou e colocou uma placa vermelha no local da misteriosa cerca de bambu no mar na Regência de Tangerang Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Segundo Yassin, actualmente o KKP deu o primeiro passo ao selar a actividade de vedação marítima. No entanto, até agora a polícia não recebeu um pedido oficial do KKP para intervir.

“Também não recebemos nenhum relatório do público sobre esta cerca. Se necessário, estamos dispostos a criar sinergias com o KKP para resolver este problema”, acrescentou.

O Ministério dos Assuntos Marítimos e Pescas já havia interrompido as atividades de cercas marítimas nas águas da Regência de Tangerang. Este passo firme foi dado depois que se descobriu que a instalação da cerca de bambu de 30,16 quilômetros foi realizada sem licença básica para Atividades de Utilização do Espaço Marinho (KKPRL).

O Diretor-Geral dos Recursos Marinhos e Supervisão das Pescas (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, destacou que esta demissão foi uma resposta às reclamações dos pescadores locais. Os pescadores queixaram-se do impacto negativo das cercas de bambu no seu acesso aos pesqueiros.

“Atualmente estamos interrompendo as atividades de esgrima enquanto continuamos a investigar quem é o responsável por esta ação”, disse Pung, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.

Impacto das cercas nos pescadores e nos ecossistemas costeiros

 Cerca misteriosa se estende por 30 km até o mar de Tangerang

O director da Supervisão dos Recursos Marinhos, Sumono Darwinto, explicou que a localização da cerca é na zona de captura de pesca e zona de gestão de energia. Isto viola as disposições estipuladas no Regulamento de Planeamento Espacial Regional DKP da província de Banten, número 2 de 2023.

“A instalação desta cerca tem o potencial de causar grandes perdas aos pescadores locais e ameaçar o equilíbrio do ecossistema costeiro”, disse Sumono.

Ao analisar fotografias de drones e o sistema de informação geográfica (ArcGIS), o KKP descobriu que a cerca de bambu instalada estava a cerca de 700 metros da costa. Segundo dados do e-Seamap, esta atividade não possui homologação de aptidão para utilização do espaço marinho.

Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que a cerca de bambu foi feita por pescadores locais de forma independente. Instalaram aterros de bambu com o objetivo de quebrar ondas, reduzir a abrasão, além de criar habitat para mexilhões verdes para sustentar a economia familiar.

“Na verdade, isso não foi formalmente planejado. Os pescadores estão apenas tentando encontrar uma solução para o problema de abrasão que sofrem. “Eles querem melhorar a qualidade de vida das suas famílias”, disse Tarsin, um dos pescadores, em entrevista à Metro TV no sábado, 11 de janeiro de 2025.

No entanto, esta etapa cria um dilema. Por um lado, as cercas de bambu ajudam a proteger as praias da abrasão, mas por outro lado, considera-se que a sua existência viola as regulamentações espaciais marinhas e é prejudicial para alguns pescadores.

O Inspector-Geral Yassin Kosasih sublinhou que a Polícia Nacional está preparada para actuar caso haja perturbação da ordem pública ou acto criminoso relacionado com a cerca marítima.

“A cerca no mar é da responsabilidade do KKP. “No entanto, se surgirem distúrbios sociais ou violações da lei, a Polícia Nacional demitir-se-á imediatamente sem ser solicitada”, sublinhou.

Dado que a situação ainda está na fase de tratamento do KKP, espera-se que a comunidade e os pescadores sejam pacientes e sigam o processo legal aplicável para criar uma solução justa e sustentável para todas as partes.