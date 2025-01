Polícia da Carolina do Norte mata a tiros atirador de ‘Pizzagate’

Um homem da Carolina do Norte que disparou um rifle de assalto em uma pizzaria em Washington, D.C. em 2016, enquanto agia com base em uma teoria da conspiração infundada, morreu na segunda-feira devido a um ferimento à bala após uma parada no trânsito local.

Edgar Maddison Welch foi baleado pela polícia durante uma parada de trânsito no fim de semana e morreu devido aos ferimentos dois dias depois, disse o Departamento de Polícia de Kannapolis em um comunicado à imprensa na quinta-feira.

Em 2016, Welch viajou da Carolina do Norte para DC e disparou dentro do restaurante Comet Ping Pong. Ele alegou, na época, que estava investigando a teoria da conspiração infundada de que Hillary Clinton e seu presidente de campanha, John Podesta, operavam uma rede de tráfico sexual de crianças a partir do restaurante.

Welch foi condenado a quatro anos de prisão. A teoria ficou conhecida como Pizzagate e circulou entre sites de teorias da conspiração de extrema direita e contas de mídia social.

A polícia de Kannapolis, perto de Charlotte, disse na quinta-feira que parou um GMC Yukon cinza 2001 associado a Welch por causa de seu mandado pendente por violação de liberdade condicional. Durante a parada de sábado, Welch apontou uma arma para os policiais, segundo a polícia.

A polícia atirou em Welch depois que ele “não atendeu aos repetidos pedidos” para abaixar a arma, segundo o comunicado.

O tiroteio está sendo analisado pelo Bureau of Investigation da Carolina do Norte e os policiais envolvidos estão em licença administrativa, de acordo com o protocolo do departamento.

Fonte