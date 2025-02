Polícia de Anantapur Corradas em influentes redes sociais na luta contra os rimes cibernéticos

A polícia do distrito de Anantapur decidiu atacar pessoas influentes nas redes sociais para aumentar a conscientização entre as pessoas sobre crimes cibernéticos, segurança rodoviária e os efeitos nocivos do uso de drogas.

O superintendente policial (SP) P. Jagadesh comemorou uma reunião com influenciadores de redes sociais na quinta -feira e pediu que assumissem a liderança na criação de conscientização em três questões: crimes cibernéticos, segurança rodoviária e abuso de drogas. Jagadesh disse que o departamento de polícia tem se esforçado para reduzir os acidentes de trânsito, impedir o cibercrime e o abuso de drogas e decidiu usar as redes sociais como uma plataforma para complementar seus esforços.

O SP disse que as redes sociais desempenham um papel importante na influência da sociedade e que poderia ser usada como uma ferramenta para alcançar as pessoas. “Algumas pessoas ganharam muitos fãs com seus vídeos inovadores. Esses YouTubers devem encontrar bobinas, publicações e vídeos inovadores de segurança nas estradas, crimes cibernéticos e abuso de drogas como parte da responsabilidade social “, afirmou.

Jagadesh disse que a análise do crime nos últimos três anos mostrou que as vítimas perderam mais dinheiro em fraude cibernética do que em assaltos. “Os crimes cibernéticos estão aumentando devido à falta de consciência. Os influenciadores das redes sociais devem fazer posições ou bobinas educando as pessoas sobre desemprego digital, golpes de mensagens, fraude no cartão de crédito e outros ”, afirmou.

Quase 150 pessoas influentes nas redes sociais participaram do programa.